El inglés Jack Draper no jugará el próximo Abierto de Australia por su lesión en el brazo izquierdo

La lesión ósea detectada en septiembre ha obligado al británico a renunciar al primer Grand Slam del año, según confirmó él mismo en un vídeo en redes sociales donde destacó la dificultad de esta etapa y agradeció el apoyo recibid

Después de la evaluación médica realizada tras el Abierto de Estados Unidos, en septiembre, los especialistas diagnosticaron una contusión ósea en el brazo izquierdo de Jack Draper. Según reportó la agencia Europa Press, el propio tenista británico comunicó a sus seguidores a través de un vídeo en la red social X que se ve obligado a renunciar al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, por las secuelas de esta lesión.

El jugador inglés, actualmente ubicado en el décimo puesto del ranking individual de la ATP, manifestó que su equipo y él consideraron todas las opciones antes de tomar esta decisión. Europa Press consignó que Draper expresó en el video: “En vez de escribir un mensaje, he pensado en enviaros un breve vídeo para hablaros sobre mi progreso. Desafortunadamente, mi equipo y yo hemos decidido no ir a Australia este año”. La competición, que se celebra sobre pista rápida en Melbourne, representa una cita relevante para él como parte del calendario internacional del tenis.

Draper enfatizó que Australia es uno de los torneos más significativos en este deporte, pero que retornar a la actividad competitiva para disputar encuentros al mejor de cinco sets resultaría apresurado y no conveniente ni para su estado físico ni para su nivel de juego actual. “Es una decisión muy muy difícil y, obviamente, Australia es un Grand Slam y uno de los torneos más importantes de nuestro deporte”, declaró en la publicación citada por Europa Press.

El tenista señaló que la fase actual de tratamiento y recuperación no permite asegurar una vuelta inmediata a las competencias de máxima exigencia. A pesar de haber enfrentado diversos retos a lo largo de su carrera profesional, Draper afirmó que esta etapa ha sido la más exigente y compleja. Recordó de manera particular que, aunque ha afrontado numerosos contratiempos, la presente situación le ha resultado especialmente desafiante.

“Llevo mucho tiempo con esta lesión. Estoy en las primeras etapas del proceso y volver a la cancha para jugar al mejor de cinco sets tan pronto no me parece la mejor decisión ahora mismo para mí ni para mi tenis”, subrayó Draper de acuerdo con Europa Press, reafirmando así su prioridad de recuperar plenamente su capacidad física antes de volver a la competencia al máximo nivel.

El diagnóstico de contusión ósea fue realizado en septiembre, periodo donde el jugador británico se encontraba aún disputando grandes torneos. Este tipo de lesión en el brazo izquierdo afectó directamente sus posibilidades de continuar con normalidad el circuito profesional, según indicó el propio deportista. En el comunicado compartido por Europa Press, Draper explicó que, a pesar de lo inusual de la situación, estas dificultades han fortalecido su resiliencia y su motivación por progresar como jugador profesional.

El tenista originario de Sutton subrayó en su mensaje que está ilusionado con la posibilidad de competir durante el año 2026 y extendió su agradecimiento a quienes lo acompañarán en 2025 a lo largo de su proceso de recuperación. Además, remarcó la relevancia que tiene para él volver a formar parte del circuito y medirse con los demás profesionales, tal como relató Europa Press.

En la parte final de su intervención, Draper agradeció nuevamente el apoyo recibido por parte de aficionados y entorno, mostrando su esperanza de regresar pronto a los torneos internacionales. Concluyó su intervención recalcando el valor que para él tiene el hecho de competir y su deseo de reencontrarse con los seguidores y compañeros en los escenarios deportivos.

