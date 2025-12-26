Ecuador recibe crédito de 424 millones de euros del Fondo Latinoamericano de Reservas para balanza de pagos

El Banco Central de Ecuador informó que, conforme a los datos publicados por el organismo, la economía de ese país presentó un crecimiento del 4,3% durante el segundo trimestre de 2025, un desempeño que atribuyó principalmente a una recuperación en el consumo de los hogares, las exportaciones no petroleras y la inversión. Esta evolución económica se produce en un momento donde las autoridades buscan fortalecer la posición financiera externa ante un entorno global de alta incertidumbre.

De acuerdo con la información difundida por el Banco Central y consignada por el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Ecuador ha recibido una línea de crédito por 500 millones de dólares, equivalentes a 424 millones de euros, destinada a sostener la balanza de pagos nacional. El FLAR aprobó este financiamiento en su CXIV reunión ordinaria, interviniendo así para respaldar la liquidez externa ecuatoriana. El Banco Central remarcó que esta operación financiera apoya de manera directa la gestión macroeconómica del Gobierno nacional, orientada a mantener la estabilidad y la confianza en la economía, según expuso el comunicado oficial.

La coyuntura internacional, descrita por la autoridad monetaria nacional como particularmente compleja y desafiante, ha significado la necesidad de mecanismos de respaldo adicionales. Tal como puntualizó el Banco Central, el crédito aprobado por el FLAR se suma a otras medidas institucionales diseñadas para preservar la estabilidad del entorno económico del país. En este sentido, la entidad subrayó la colaboración existente con la Junta de Política y Regulación Financiera, destacando el compromiso conjunto por afianzar la solidez de la posición financiera externa de Ecuador.

Según detalló el medio, el FLAR actúa como un instrumento regional cuya función principal consiste en proporcionar apoyo financiero a los países miembros para mitigar las presiones sobre la balanza de pagos. Las autoridades ecuatorianas enfatizaron que la aprobación de la línea de crédito representa no solo un alivio para las arcas nacionales, sino una señal de confianza de los organismos multilaterales en la senda económica adoptada por el país.

En el comunicado institucional citado por el medio, el Banco Central enfatizó que el respaldo del FLAR permite al Gobierno ecuatoriano continuar implementando políticas destinadas a preservar la estabilidad macroeconómica. Estas acciones, sostuvo la autoridad, resultan esenciales en una coyuntura mundial caracterizada por la volatilidad y la disminución de flujos de capitales hacia economías emergentes. Al mismo tiempo, el crédito facilita la tarea de mantener la confianza de los mercados internacionales y de los agentes económicos internos.

La información proporcionada expone que la economía ecuatoriana experimentó señales alentadoras en los últimos trimestres. El crecimiento observado en el segundo trimestre del año fue impulsado por una recuperación significativa en el gasto de los hogares, un repunte de las exportaciones que no dependen del petróleo y un aumento en las inversiones. Estos factores, según los datos presentados por el Banco Central y el FLAR, contrarrestaron el impacto negativo generado por el entorno internacional adverso.

De igual modo, el respaldo financiero recibido fortalece la capacidad del país para cumplir con sus compromisos externos y consolidar las reservas internacionales. Reportó el Banco Central que el acceso a estos recursos permite reducir las vulnerabilidades asociadas a eventuales shocks externos, como fluctuaciones en los precios de los productos de exportación o dificultades en la obtención de financiamiento internacional.

En el comunicado, la autoridad monetaria reiteró que la estabilidad de la balanza de pagos se configura como un elemento esencial para garantizar el buen desempeño de la economía nacional. Según consignó el FLAR, este tipo de líneas de crédito buscan precisamente mitigar los riesgos asociados a desbalances transitorios y responder ante emergencias relacionadas con la liquidez internacional.

El Banco Central de Ecuador concluyó que, junto a la Junta de Política y Regulación Financiera, mantiene su compromiso de impulsar políticas que aseguren la solidez de la posición externa del país, promoviendo tanto la estabilidad como la confianza en las instituciones económicas. La operación de crédito con el FLAR se suma a otras estrategias implementadas en el contexto de la actual coyuntura global, que ha requerido respuestas oportunas para hacer frente a los desafíos del mercado internacional de capitales y las condiciones financieras globales.