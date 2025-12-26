Detenido el condenado por el crimen del pozo de Cartaya, uno de los prófugos más buscados de España

Los agentes centraron la atención en una pista que llevó a la localización de una nave a las afueras de Cartaya, donde, tras vigilar los movimientos en la zona, identificaron a un hombre cuyas características correspondían con las del prófugo buscado. Tras interceptar el vehículo en que se desplazaba, las fuerzas de seguridad procedieron a su identificación y detención, según detalló la Policía Nacional. De acuerdo con esta institución, la detención corresponde a José María Pavón Pereira, quien figuraba entre los nombres destacados en la campaña "Los 10 más buscados".

Según publicó la Policía Nacional en una nota informativa, Pavón Pereira era requerido desde noviembre de 2023 después de que la Audiencia Provincial de Huelva emitiera una orden de búsqueda, detención y presentación, tras su falta de comparecencia en el juzgado para ingresar en prisión, luego de la celebración del juicio en octubre de ese año. El detenido acumulaba una condena de 41 años de cárcel como responsable de dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, relacionadas con la muerte de dos hombres cuyos cuerpos aparecieron en un pozo de una finca en Cartaya, en 2019.

Tal como consignó la Policía Nacional, el caso se remonta al año 2019, cuando los cadáveres de dos hombres fueron hallados. Uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en el pecho por disparo de escopeta, mientras que el otro murió a consecuencia de múltiples lesiones ocasionadas por un objeto contundente. Estas circunstancias agravaron la responsabilidad penal de Pavón Pereira en el doble homicidio.

El medio detalló que la búsqueda de Pavón Pereira se intensificó tras agotarse las vías habituales de investigación y concluir que el fugado podía haber abandonado el circuito habitual de su entorno. Ante ello, los agentes optaron por incluirlo en la campaña estatal "Los 10 más buscados", una estrategia pensada para fomentar la colaboración ciudadana, solicitando información que ayudase a su captura por medio de los canales oficiales, incluyendo el correo losmasbuscados@policia.es y la difusión en redes sociales y medios de comunicación.

La colaboración ciudadana resultó decisiva en el avance de las pesquisas, según subrayó la Policía Nacional, al puntualizar que la información facilitada a través del canal habilitado contribuyó a recabar datos relevantes sobre el paradero de Pavón Pereira. Estos aportes, en conjunción con el trabajo especializado de la Sección de Localización de Fugitivos, permitieron definir la localización exacta del prófugo.

El caso de la detención de Pavón Pereira se enmarca dentro de una campaña que la Policía Nacional lanzó en noviembre para localizar a diez fugitivos buscados tanto por instancias judiciales españolas como internacionales. En ese sentido, la institución destacó que, tras apenas un mes desde el lanzamiento de la iniciativa, ya han sido localizados y detenidos tres de los diez prófugos incluidos. El operativo desplegado para su captura demuestra, según la propia Policía, la eficacia del trabajo coordinado entre las unidades de investigación y el apoyo que la ciudadanía puede aportar en la resolución de casos de especial gravedad.

El doble homicidio que se le imputa a Pavón Pereira supuso un caso de alto impacto en el municipio onubense de Cartaya y sus alrededores, por la brutalidad de los hechos y el posterior proceso judicial. Según reportó la Policía Nacional, tras emitirse la orden de búsqueda y detención por la Audiencia Provincial de Huelva, las labores de indagación se centraron en asegurar que el condenado no pudiera eludir la acción de la justicia, lo que llevó a su inclusión en un listado de máxima prioridad entre los prófugos reclamados por delitos especialmente graves.

La Policía destacó en su comunicado la importancia de la campaña de difusión activa en medios y redes sociales para la obtención de información sobre fugitivos peligrosos. Asimismo, se reiteró el carácter totalmente confidencial de las comunicaciones aportadas por ciudadanos a través del canal designado, con el objetivo de proteger la privacidad y seguridad de quienes colaboran en este tipo de procedimientos.

En relación al procedimiento judicial, la incomparecencia de Pavón Pereira en la audiencia programada tras la celebración del juicio desencadenó la decisión del tribunal de dictar una orden de búsqueda y detención urgente. De acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal, dicho recurso busca garantizar la comparecencia del condenado ante la justicia y el cumplimiento de la pena impuesta.

La detención de José María Pavón Pereira completa una de las investigaciones de mayor relevancia en los últimos meses dentro del listado de los fugitivos más perseguidos por la Policía Nacional. El cuerpo policial reiteró la vigencia y efectividad de la estrategia de colaboración ciudadana, invitando a la población a mantener la alerta y canalizar cualquier información útil a través de los cauces habilitados para la localización de otros prófugos.