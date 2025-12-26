Crónica del AS Monaco - Real Madrid: 100-95

Nikola Mirotic permaneció largos minutos en el banquillo, pero su presencia resultó determinante al inicio del último periodo, cuando encestó dos triples consecutivos con asistencias de Matthew Strazel y colocó al AS Monaco al frente con 81-75. Según informó la prensa especializada, el Real Madrid de baloncesto cayó por 100-95 ante el conjunto monegasco como visitante en la Salle Gaston Médecin, durante la jornada 18 de la Euroliga, tras un partido en el que la reacción de Mirotic inclinó el desenlace a favor del equipo local.

De acuerdo con la crónica publicada por la agencia de noticias, la derrota madridista se produjo pese a la sobresaliente aportación de Facundo Campazzo, quien finalizó con 28 puntos y protagonizó tramos destacados de juego, especialmente en la fase final. El partido contó con la presencia del piloto Charles Leclerc entre el público, generando un ambiente singular en el pabellón. Por el lado del Monaco, Alpha Diallo y Elie Okobo limitaron la ventaja merengue durante el primer cuarto. Okobo, que acabó como máximo anotador local con 22 puntos, se mostró clave tanto en ataque como en la gestión del tramo decisivo. Para el Real Madrid, Walter Tavares dominó el poste bajo y firmó 21 puntos, aunque acumuló faltas rápidamente y recibió una técnica antes del descanso, lo que condicionó su participación.

El medio indicó que el primer periodo arrojó ventajas mínimas, y Matthew Strazel junto a Mike James contestaron el buen inicio blanco, que remontó un arranque complicado y cerró los primeros diez minutos con 21-20 en favor del equipo anfitrión. Théo Maledon, por el Real Madrid, lidió con problemas físicos, mientras que Mario Hezonja tuvo escasa participación. Además, el cuadro visitante se presentó con las bajas de Izan Almansa, Sergio Llull y Andrés Feliz, y perdió a Trey Lyles poco antes del encuentro, lo que forzó a Sergio Scariolo a ajustar la rotación e incorporar a Usman Garuba en la pintura.

Según destacaron los reportes, momentos clave se sucedieron antes y después del descanso, con Mónaco logrando parcial de 8-0 en el inicio del tercer cuarto. Scariolo solicitó tiempo muerto para reorganizar al equipo, que recortó distancias tras un triple de Alberto Abalde y el acierto constante de Campazzo. El propio Abalde, con una acción defensiva decisiva, robó un balón que desembocó en un triple para situar el marcador 65-62, lo que alentó al Real Madrid a estrechar la diferencia al término del tercer cuarto.

El AS Monaco mantuvo la iniciativa con Mike James y Alpha Diallo, aunque la presión defensiva blanca impulsó respuestas como los triples de Gaby Deck y Chuma Okeke desde las esquinas, igualando el tanteador antes del cuarto periodo. Elcrítico momento llegó cuando Niko Mirotic regresó al tono ofensivo, encestó tras dos asistencias de Strazel y lideró un parcial favorable para los locales. Mientras tanto, Facundo Campazzo cometió en corto tiempo una falta personal y posteriormente una antideportiva en un forcejeo defensivo con Mirotic, lo que facilitó que Okobo ampliara la brecha con una canasta, elevando la ventaja hasta 87-75.

Las jugadas de Alpha Diallo, sobreponiéndose a la presencia de Maledon, fortalecieron el control del rebote ofensivo para los monegascos, quienes con ello administraron una diferencia de 14 puntos, hasta el 95-81. A pesar de este margen, el Real Madrid recurrió a Campazzo, que mantuvo el impulso visitante con dos triples consecutivos faltando poco más de un minuto, seguido de una jugada de costa a costa tras un tapón de Okeke a Strazel, intensificando el cierre con una nueva canasta del argentino. No obstante, Okobo respondió, mientras el cierre estuvo marcado por el acierto de Jaron Blossomgame en la pintura y de Mike James desde la línea de tiros libres.

La ficha técnica publicada en la reseña mostró que el AS Monaco finalizó el partido con marcador 100-95, después de irse al entretiempo 47-43 arriba. El quinteto inicial local estuvo conformado por James (15 puntos), Okobo (22), Diallo (11), Blossomgame (6) y Theis (8), respaldados por Nedovic (12), Mirotic (10), Strazel (12), Tarpey y Hayes (4). Por el Real Madrid iniciaron Campazzo (28), Procida (3), Abalde (7), Hezonja (6) y Tavares (21), completando la rotación con Maledon (5), Okeke (12), Len, Deck (9), Krämer (2) y Garuba (2).

La secuencia de parciales, de acuerdo con el desglose del medio, fue 21-20, 26-23, 23-27 y 30-25. En la labor arbitral participaron Nedovic, Koljensic y Udyanskyy, eliminando por acumulación de faltas personales a Hayes por el conjunto local. La jornada dejó al Monaco con un balance de 11 triunfos y 7 derrotas, mientras que el Real Madrid retrocedió a un registro de 10-8 en el avance de la fase regular de la Euroliga.