Arranca la fase final de la operación de Navidad con una previsión de 8,3 millones de desplazamientos

A partir del 1 de enero de 2026, el dispositivo V-16 conectado reemplazará de forma definitiva a los triángulos de preseñalización de peligro en caso de inmovilización de vehículos en la calzada. Con esta medida, la Dirección General de Tráfico (DGT) busca incrementar la seguridad de los conductores durante las incidencias en carretera, en medio de un incremento notable del tráfico propio de las fechas navideñas. Según informó la DGT, la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad comenzó a las 15:00 horas de este viernes y prevé un flujo de 8.360.000 desplazamientos de largo recorrido hasta el día 1 de enero.

De acuerdo con los datos recopilados por la DGT y publicados por los medios, se estima que el periodo comprendido entre finales de diciembre y el 6 de enero acumulará cerca de 14 millones de traslados por carretera. El organismo establece que entre el 2 y el 6 de enero corresponderán a la tercera y última fase de este dispositivo, albergando alrededor de 5,5 millones de desplazamientos. Este movimiento coincide con celebraciones familiares, vacaciones escolares y universitarias y un notable incremento en la circulación en vías interurbanas.

La DGT detalló que los momentos de mayor intensidad circulatoria durante el inicio de esta segunda fase se darán entre las 18:00 y las 21:00 horas del viernes 26 de diciembre; de 10:00 a 13:00 el sábado 27, y de 19:00 a 21:00 el domingo 28 de diciembre. Ante este flujo, el organismo implementó una serie de medidas orientadas a facilitar la movilidad y reducir el riesgo de accidentes, entre ellas, la instalación de carriles reversibles y adicionales utilizando conos, balizamiento y señalización especial en los horarios de mayor demanda.

Los planes de la DGT para gestionar el volumen de vehículos incluyen también la paralización de obras en las principales vías, la restricción de eventos deportivos y celebraciones que pudieran ocupar la calzada y la limitación de la circulación de camiones, tanto en general como de aquellos transportando mercancías específicas, en segmentos y horarios determinados.

Tráfico recomienda a la ciudadanía planificar sus itinerarios con suficiente antelación y mantenerse informados sobre posibles incidencias utilizando los boletines radiofónicos y televisivos, la web oficial de la DGT en www.dgt.es, las cuentas de Twitter @DGTes e @InformacionDGT y la línea telefónica 011. El organismo hace especial hincapié en la atención a factores invernales, ya que las condiciones climatológicas adversas pueden sorprender durante los trayectos. Por ello, señala la importancia de portar los elementos esenciales para circular en circunstancias meteorológicas complicadas.

Insistiendo en las recomendaciones de seguridad, la DGT recuerda que no se debe consumir alcohol antes de conducir y aconseja mantener la máxima concentración en carretera, tanto en viajes largos como en trayectos cortos, y especialmente en horarios nocturnos. El objetivo del dispositivo es asegurar que el desplazamiento masivo propio de las fiestas pueda realizarse de forma fluida y segura, minimizando los riesgos de siniestros y retrasos.

El medio oficial remarca el refuerzo del control y la regulación de la circulación en puntos críticos, con la implementación de itinerarios alternativos para descongestionar las áreas con mayores acumulaciones de vehículos. Según publicó la DGT, la combinación de medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones podrá contribuir a que estas jornadas de alto tránsito no deriven en colapsos y aumentos de la siniestralidad vial.

En relación con la normativa sobre la señalización de vehículos inmovilizados, la DGT notificó que la V-16 conectada será obligatoria a partir de 2026. Este nuevo dispositivo, que comunicará su ubicación en tiempo real a los centros de control de tráfico, busca agilizar la respuesta ante incidentes y mejorar la detección de posibles riesgos para otros usuarios de la vía.

Con la puesta en marcha de este despliegue especial durante las vacaciones de Navidad, la Dirección General de Tráfico reitera la importancia de la colaboración de los conductores en el cumplimiento de las directrices establecidas y la consulta constante de la información actualizada sobre el estado de las carreteras.