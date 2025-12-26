Arne Slot espera que los homenajes en Anfield den "algo de consuelo" a la familia de Diogo Jota

Los hijos de Diogo Jota tendrán una presencia destacada durante la ceremonia previa al partido entre Liverpool y Wolverhampton en Anfield, según informó la prensa británica este viernes. Este encuentro, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League inglesa, incluirá homenajes dirigidos a la familia del futbolista portugués, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en la carretera A-52, a la altura del municipio zamorano de Cernadilla, según consignó la agencia de noticias.

Tal como publicó el medio, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, expresó su deseo de que los actos conmemorativos previstos proporcionen "algo de consuelo" a los familiares de Jota en este periodo especialmente difícil. Slot analizó lo sucedido durante este año y reconoció públicamente el impacto emocional que ha tenido la ausencia del delantero luso. El técnico declaró: "Se enciende una montaña rusa de emociones al recordar todo lo sucedido. Hacerlo me lleva a pensar especialmente en la familia de Diogo Jota en la que será su primera Navidad sin él", relató Slot a los medios del club, según recogió el medio británico.

Los dos hijos de Jota han sido invitados para acompañar a las mascotas oficiales durante la salida de los equipos al césped, en un acto simbólico que busca honrar la memoria tanto del futbolista como de su hermano. La presencia de los menores representa, para el club y su afición, una manera de acercarse a la familia y mostrar solidaridad, detalló el medio.

El entrenador neerlandés del Liverpool remarcó que el partido contará con una intensidad emocional singular, debido a que se trata del primer enfrentamiento entre los dos equipos ingleses en los que militó Diogo Jota desde su fallecimiento. "El sentimiento de pérdida será especialmente fuerte el sábado, por supuesto, ya que será la primera vez que los dos equipos ingleses de Diogo se enfrenten desde su trágico fallecimiento", expresó Slot, citado por la prensa deportiva.

Arne Slot también dirigió palabras de apoyo a la afición y a la directiva del Wolverhampton Wanderers, destacando la huella que Jota dejó en ambos clubes. Antes de su fichaje por el Liverpool en 2020, Diogo Jota completó etapas significativas defendiendo la camiseta de los 'wolves', donde concretó una etapa que marcó su carrera, según detalló el medio. "Al igual que nosotros, el Wolverhampton está muy afectado por la pérdida de un jugador y una persona tan especiales, por lo que mis pensamientos también están con ellos", afirmó el técnico del Liverpool.

El accidente en el que murieron Diogo Jota y su hermano André Silva provocó múltiples muestras de condolencia por parte de la comunidad futbolística internacional, consignó el medio británico. Desde el club inglés y también desde Wolverhampton, se emitieron comunicados lamentando la pérdida y resaltando los valores personales y profesionales del jugador portugués.

Para la familia y el entorno de Jota, el homenaje en Anfield representará la primera gran ceremonia oficial en la que enfrentarán públicamente la ausencia del futbolista, en el marco de un año de luto marcado por recuerdos y tributos múltiples. Según informó el medio, tanto jugadores como técnicos y aficionados de ambos clubes están convocados a participar en los minutos de recuerdo que precederán al inicio del encuentro.

Las palabras de Arne Slot, recogidas por los medios, reflejan la dimensión emocional de la previa: "No soy quién para decirles dónde deben buscar consuelo, si es que eso es posible, pero sólo puedo esperar que el sentimiento de amor y afecto que Diogo aún genera les traiga algo de consuelo", subrayó el entrenador, que viene acompañando a la familia del jugador desde el accidente.

Como detalló el medio británico, y según las declaraciones de los protagonistas de ambos clubes, el duelo en Anfield planea convertirse en un acto de memoria colectiva y solidaridad para la familia de Diogo Jota. Tanto las autoridades del Liverpool como representantes de Wolverhampton esperan que la jornada sea recordada por el respeto y el cariño manifestados hacia la memoria del delantero portugués y su hermano fallecido.