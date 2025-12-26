Al menos un palestino muerto por disparos del Ejército de Israel en el este de Gaza

El miércoles anterior al último incidente, se registró la muerte de un residente palestino y nueve personas sufrieron lesiones en un ataque con drones atribuido a las fuerzas israelíes en el barrio de Shujaiya, dentro de lo que se conoce como la “línea amarilla”, zona que identifica el avance de las posiciones militares de Israel en el este de la ciudad de Gaza. Según informó el diario Filastin, medio cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), esta zona permanece en constante tensión pese al alto el fuego declarado el 10 de octubre tras una propuesta estadounidense relacionada con el futuro del enclave. La violencia persiste en el sector, y fuentes locales reportaron este viernes que una persona falleció como resultado de disparos efectuados por miembros del Ejército de Israel en el mismo vecindario, lo que marca una nueva víctima mortal a pesar del cese formal de hostilidades.

De acuerdo con Filastin, los hechos del viernes involucran un tiroteo en el que fuerzas israelíes abrieron fuego contra pobladores de Shujaiya. Estas circunstancias se producen a la par de que el alto el fuego, oficialmente vigente por más de una semana, no se ha traducido en la erradicación de los episodios violentos dentro de la Franja de Gaza. El mismo medio detalló que desde la instauración del cese de hostilidades, las cifras oficiales recogen un saldo de al menos 406 personas fallecidas y 1.118 heridas en eventos que se vinculan a operaciones militares del Ejército de Israel en esta región.

En el recuento más amplio del impacto de la violencia, Filastin consignó que desde el comienzo del alto el fuego las autoridades también han recuperado los cuerpos de 653 víctimas mortales, en su mayoría personas encontradas bajo los escombros generados por destrucciones previas en Gaza. Esta situación subraya la persistencia del conflicto y el costo humano asociado a las acciones militares a pesar de los acuerdos formales para suspender las hostilidades.

Los incidentes del barrio de Shujaiya ponen en evidencia que las zonas consideradas de contacto directo con las posiciones israelíes concentran una parte significativa del riesgo para la población civil, según publicó Filastin. En ese contexto, los ataques con drones y los disparos por parte de fuerzas armadas se han producido dentro de sectores delimitados, como la llamada “línea amarilla”, que representa un punto de tensión frecuente.

Por otro lado, la propuesta de Estados Unidos para el futuro político y de seguridad del enclave, que propició el alto el fuego iniciado el 10 de octubre, no ha logrado impedir la continuación de hechos letales y la ocurrencia de nuevas bajas entre la población palestina. Según reportó Filastin, los episodios violentos de esta semana en Gaza elevan el conteo de muertos y heridos desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, revelando la complejidad de implementar acuerdos de este tipo en contextos de conflicto persistente.

La acumulación de víctimas desde el anuncio del alto el fuego, junto con las muertes recientes en Shujaiya, mantiene el foco en la situación humanitaria en Gaza. Según informa Filastin, la mayoría de los cuerpos recuperados son resultado directo del colapso de edificaciones y la destrucción causada por acciones militares anteriores al acuerdo. En tanto, los nuevos fallecimientos y heridos en incidentes armados muestran que la violencia aún afecta gravemente a la población local, en un entorno donde las medidas de seguridad y los acuerdos políticos no han sido suficientes para garantizar la protección de los civiles.

Filastin también señala que las operaciones militares israelíes en la Franja durante este periodo han continuado provocando episodios de víctimas mortales y lesionados. Las cifras publicadas reflejan el alcance del impacto desde el alto el fuego y la dificultad para restablecer una calma efectiva y duradera en el área. Tanto los eventos recientes de Shujaiya como el hallazgo continuo de cuerpos bajo los escombros contribuyen a mantener una atmósfera de incertidumbre para la población y un panorama de crisis humanitaria que persiste a pesar de los compromisos internacionales para reducir la violencia.