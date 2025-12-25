Un ataque con drones provoca un incendio en dos depósitos de petróleo en el suroeste de Rusia

Un ataque con drones ha provocado en la madrugada de este jueves un incendio en dos depósitos de petróleo en el puerto de Temriuk, en el suroeste de Rusia.

Así lo ha denunciado el cuartel general de respuesta a emergencias de la región de Krasnodar a través de su cuenta de Telegram, donde ha indicado que las llamas han afectado a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.

Unos 60 profesionales y 18 unidades están trabajando en la extinción del fuego, que hasta el momento no se ha saldado con víctimas.