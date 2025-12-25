Agencias

Un ataque con drones provoca un incendio en dos depósitos de petróleo en el suroeste de Rusia

Guardar

Un ataque con drones ha provocado en la madrugada de este jueves un incendio en dos depósitos de petróleo en el puerto de Temriuk, en el suroeste de Rusia.

Así lo ha denunciado el cuartel general de respuesta a emergencias de la región de Krasnodar a través de su cuenta de Telegram, donde ha indicado que las llamas han afectado a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.

Unos 60 profesionales y 18 unidades están trabajando en la extinción del fuego, que hasta el momento no se ha saldado con víctimas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

David Bisbal lleva la magia de la Navidad al hospital con una visita inesperada y un concierto para pacientes

El cantante emocionó a pacientes y personal sanitario al interpretar villancicos y temas propios en un hospital, afirmando: "Es un placer para mí estar aquí", y transmitió esperanza y alegría en unas fechas especialmente difíciles para muchos

David Bisbal lleva la magia

Las ONG ecologistas ven "pocos avances" medioambientales en 2025, pero mucha movilización social

El informe de las principales organizaciones advierte sobre la falta de progresos en cuestiones ecológicas y resalta el aumento de participación social, mientras crece la preocupación por la legislación y el impacto de incendios que marcaron el año en España

Las ONG ecologistas ven "pocos

Israel anuncia la muerte de un hombre implicado en financiar a Hamás en un ataque en el sur de Gaza

El portavoz militar israelí afirmó que Abú al Hay Zaqut, responsable de recaudar fondos para la rama armada de Hamás, murió junto al número dos de las Brigadas Ezzeldin al Qassam durante un bombardeo aéreo reciente en Gaza

Israel anuncia la muerte de

Jordi Sevilla dice que le sorprendió la "rapidez" del rescate a Plus Ultra y ve "rarillo" que Koldo grabara todo

El exministro y expresidente de Red Eléctrica admitió asombro por la velocidad con que se autorizó la ayuda estatal a la aerolínea y consideró extraña la conducta de Koldo García, aunque señaló desconocer detalles sobre el expediente específico

Jordi Sevilla dice que le

España ha recibido desde 2023 un total de 2.349 solicitudes de protección internacional de población palestina

El gobierno confirma un aumento sostenido de expedientes de asilo de origen palestino desde 2023, con altas tasas de admisión y reconocimiento, aunque persisten críticas por demoras y complejidad de los procedimientos, según respuesta parlamentaria consultada por Europa Press

España ha recibido desde 2023