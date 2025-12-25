Sánchez felicita a Asfura tras ser declarado ganador de las presidenciales en Honduras

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España anunció su "total disposición" para mantener la colaboración con Nasry Asfura, recién proclamado presidente electo de Honduras, y manifestó su esperanza en que “los procesos de impugnación iniciados durante el recuento” se resuelvan “con la máxima transparencia”. Según consignó Europa Press, este respaldo institucional se conoce después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara como vencedor a Asfura de los comicios celebrados el 30 de noviembre.

De acuerdo con Europa Press, la felicitación oficial del Ejecutivo español a Nasry Asfura se formalizó este jueves tras la declaración realizada por el CNE hondureño sobre el resultado electoral. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicó además un mensaje en la red social X en el que expresó la voluntad de España de “seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países para impulsar el desarrollo y las oportunidades”.

Europa Press detalló que Salvador Nasralla, segundo candidato más votado, ha rechazado públicamente la validez del anuncio oficial del organismo electoral. La candidatura ganadora, encabezada por Asfura, contó con el 40,27 por ciento de los votos, según los resultados publicados por el CNE. Por su parte, Nasralla obtuvo un 39,53 por ciento y la representante del partido LIBRE, Rixi Moncada, alcanzó el 19,19 por ciento.

El Partido Liberal y el oficialista LIBRE denunciaron supuestas irregularidades, y sus dirigentes reportaron la existencia de fraude electoral ante la proclamación de los resultados definitivos. Tanto la oposición como causas oficiales han mantenido su posición crítica hacia lo anunciado por el CNE, y según Europa Press, la crisis poselectoral hondureña permanece bajo observación de la comunidad internacional. La atención exterior se ha acrecentado frente a la exigencia de transparencia en el procesamiento de los recursos de impugnación.

El presidente electo Nasry Asfura, respaldado a nivel internacional por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió públicamente desde su cuenta de X “la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”. Asfura afirmó también estar "preparado para gobernar", en un intento de transmitir confianza tras la ratificación de los resultados.

Por el contrario, Salvador Nasralla declaró que “no acepta” la proclamación del CNE debido a que, según sus palabras, “no refleja la realidad completa del voto ciudadano”. Su postura ha hallado eco entre movimientos sociales y sectores políticos que insisten en la existencia de inconsistencias en la contabilización de las boletas y han solicitado auditorías externas e internacionales.

El medio Europa Press subrayó que estas denuncias y el ambiente de polarización política han incrementado las dudas acerca del desenlace de los procesos de impugnación y han situado a Honduras en el foco de atención de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros. En este contexto, la administración española reiteró su compromiso de fortalecer los lazos con Honduras, al tiempo que expresó su confianza en una resolución transparente del proceso electoral y en el respeto a la voluntad popular.