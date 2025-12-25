Agencias

Prohens loa el mensaje de Navidad del Rey e interpreta una llamada a la convivencia y la confianza en las instituciones

La mandataria autonómica resalta el contenido del discurso navideño de Felipe VI, subrayando su invitación a fortalecer consensos sociales y políticos, al mismo tiempo advierte sobre los riesgos del desencanto ciudadano ante la actual coyuntura institucional

Guardar

El discurso del rey Felipe VI en el Palacio Real incluyó una advertencia sobre los efectos del "hastío" y la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, aludiendo a cómo estos fenómenos pueden alimentar el avance de posiciones extremas, radicales y populistas. En su tradicional mensaje navideño, el monarca instó al diálogo político, al respeto por opiniones diversas y a la ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas, según informó la agencia Europa Press.

Marga Prohens, presidenta del Govern balear, señaló mediante una publicación en su cuenta de la red social X que el mensaje de Felipe VI representa una "llamada a la responsabilidad" para trabajar en favor de la convivencia y para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. Prohens añadió que el discurso de este año cobra un significado especial por coincidir con el cincuentenario de la monarquía en España. Según consignó Europa Press, la presidenta destacó la referencia del rey a la transición democrática española, considerándola como un "gran legado para todos".

En su intervención, reproducida por Europa Press, Felipe VI apeló directamente a los representantes políticos, pidiendo apertura al diálogo y respeto mutuo para garantizar la estabilidad institucional. El monarca recordó la importancia de la transición como un ejemplo de entendimiento colectivo y defensa del interés general.

El mensaje de Navidad incluyó un reconocimiento al contexto de polarización que atraviesa el país. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el rey señaló que el desencanto social respecto de las instituciones y la política no sólo dificulta la convivencia sino que también abre espacio para propuestas extremas y fórmulas alejadas del consenso democrático.

El Palacio Real volvió a ser el escenario escogido para el discurso, repitiendo la localización de años anteriores como 2015 y el pasado 2022. Europa Press detalló que esta elección refuerza el simbolismo institucional del mensaje navideño, enmarcándolo en un contexto de aniversario de la monarquía parlamentaria.

La intervención del rey fue interpretada por la presidenta Prohens como una invitación a la clase política a recuperar el espíritu de acuerdo y cooperación, elementos que, en palabras del monarca y según recogió Europa Press, constituyeron la base de la transición democrática que consolidó las instituciones actuales. La mandataria autonómica sostuvo que la referencia a la transición en el discurso cobra especial relevancia como recordatorio de que la estabilidad del país depende del esfuerzo por mantener la confianza entre ciudadanos y representantes públicos.

Según Europa Press, la alocución real incidió en la búsqueda de consensos y en el papel de las instituciones como garantía de derechos y libertades, subrayando la importancia de fortalecer la confianza ciudadana como respuesta frente al descontento social detectado por el rey. En ese sentido, el llamamiento a la ejemplaridad de los cargos públicos busca atajar posibles tendencias que puedan socavar la legitimidad institucional.

El mensaje navideño del rey recibió la valoración positiva de Prohens, quien remarcó la vigencia de los valores constitucionales evocados en la intervención y advirtió sobre los riesgos de la desafección ciudadana en el actual escenario político. Europa Press recogió que la dirigente balear reforzó la idea de que, ante desafíos y tensiones, conviene renovar el compromiso con una convivencia basada en el respeto y la cooperación, tal como reflejó el monarca en su mensaje de Navidad.

Temas Relacionados

Felipe VIMarga ProhensGovernPalacio RealEspañaMadridMensaje de NavidadConvivenciaInstitucionesMonarquíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Turull (Junts) critica que el Rey apele contra extremismos porque le ve a él como "el más radical"

Turull (Junts) critica que el

Lluvia, nieve, frío y olas mantienen en situación de riesgo a una decena de provincia esta Navidad

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene vigiladas varias regiones por tormentas, heladas y oleaje intenso durante la jornada navideña, mientras el descenso brusco de temperaturas y la inestabilidad atmosférica complicarán la situación meteorológica en el país

Lluvia, nieve, frío y olas

Los aeropuertos españoles operarán 3.515 vuelos en este día de Navidad, la jornada más tranquila de fin de año

Aena estima que para el 25 de diciembre se alcanzará un repunte en las operaciones aéreas con respecto a 2023, mientras Madrid lidera el tráfico y se mantiene la tendencia de mayor actividad en las principales terminales del país

Los aeropuertos españoles operarán 3.515

Riad acusa a milicias secesionistas de desatar una "escalada injustificada" en Yemen

Arabia Saudí responsabiliza al Consejo de Transición del Sur de actuar sin autorización al iniciar ataques en Hadramot y Mahra, exigiendo el repliegue inmediato de sus combatientes tras un episodio que dejó decenas de fallecidos entre las fuerzas del Gobierno yemení

Riad acusa a milicias secesionistas

El órgano electoral de Perú confirma 36 posibles candidaturas a la Presidencia

La autoridad electoral peruana reporta una cifra inédita de postulaciones para el proceso de 2026, resaltando la dispersión del voto y la ausencia de favoritos claros, mientras los partidos más influyentes aguardan la validación oficial de sus inscripciones

El órgano electoral de Perú