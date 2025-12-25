Prohens loa el mensaje de Navidad del Rey e interpreta una llamada a la convivencia y la confianza en las instituciones

El discurso del rey Felipe VI en el Palacio Real incluyó una advertencia sobre los efectos del "hastío" y la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, aludiendo a cómo estos fenómenos pueden alimentar el avance de posiciones extremas, radicales y populistas. En su tradicional mensaje navideño, el monarca instó al diálogo político, al respeto por opiniones diversas y a la ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas, según informó la agencia Europa Press.

Marga Prohens, presidenta del Govern balear, señaló mediante una publicación en su cuenta de la red social X que el mensaje de Felipe VI representa una "llamada a la responsabilidad" para trabajar en favor de la convivencia y para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. Prohens añadió que el discurso de este año cobra un significado especial por coincidir con el cincuentenario de la monarquía en España. Según consignó Europa Press, la presidenta destacó la referencia del rey a la transición democrática española, considerándola como un "gran legado para todos".

En su intervención, reproducida por Europa Press, Felipe VI apeló directamente a los representantes políticos, pidiendo apertura al diálogo y respeto mutuo para garantizar la estabilidad institucional. El monarca recordó la importancia de la transición como un ejemplo de entendimiento colectivo y defensa del interés general.

El mensaje de Navidad incluyó un reconocimiento al contexto de polarización que atraviesa el país. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el rey señaló que el desencanto social respecto de las instituciones y la política no sólo dificulta la convivencia sino que también abre espacio para propuestas extremas y fórmulas alejadas del consenso democrático.

El Palacio Real volvió a ser el escenario escogido para el discurso, repitiendo la localización de años anteriores como 2015 y el pasado 2022. Europa Press detalló que esta elección refuerza el simbolismo institucional del mensaje navideño, enmarcándolo en un contexto de aniversario de la monarquía parlamentaria.

La intervención del rey fue interpretada por la presidenta Prohens como una invitación a la clase política a recuperar el espíritu de acuerdo y cooperación, elementos que, en palabras del monarca y según recogió Europa Press, constituyeron la base de la transición democrática que consolidó las instituciones actuales. La mandataria autonómica sostuvo que la referencia a la transición en el discurso cobra especial relevancia como recordatorio de que la estabilidad del país depende del esfuerzo por mantener la confianza entre ciudadanos y representantes públicos.

Según Europa Press, la alocución real incidió en la búsqueda de consensos y en el papel de las instituciones como garantía de derechos y libertades, subrayando la importancia de fortalecer la confianza ciudadana como respuesta frente al descontento social detectado por el rey. En ese sentido, el llamamiento a la ejemplaridad de los cargos públicos busca atajar posibles tendencias que puedan socavar la legitimidad institucional.

El mensaje navideño del rey recibió la valoración positiva de Prohens, quien remarcó la vigencia de los valores constitucionales evocados en la intervención y advirtió sobre los riesgos de la desafección ciudadana en el actual escenario político. Europa Press recogió que la dirigente balear reforzó la idea de que, ante desafíos y tensiones, conviene renovar el compromiso con una convivencia basada en el respeto y la cooperación, tal como reflejó el monarca en su mensaje de Navidad.