PNV critica que el rey no ha hecho "ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana"

La vocera parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero, remarcó la ausencia de referencias al reconocimiento de la nación vasca y catalana en el reciente mensaje navideño del rey Felipe VI. Según informó Europa Press, durante unas declaraciones realizadas en San Sebastián, Vaquero subrayó que este tipo de omisión se repite con frecuencia en las alocuciones reales y que representa una cuestión pendiente en la relación del Estado con las comunidades históricas.

De acuerdo con Europa Press, Vaquero señaló que, si bien el monarca mencionó que han transcurrido cinco décadas desde la muerte de Francisco Franco, omitió abordar episodios no esclarecidos relacionados con el final de la dictadura y la transición democrática, así como sucesos posteriores que, según la portavoz, requieren una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia. La diputada del PNV insistió en que la ausencia de un reconocimiento explícito hacia las naciones vasca y catalana marca un distanciamiento simbólico en el panorama institucional español.

En sus declaraciones, la portavoz jeltzale recordó que su formación ha pedido en varias ocasiones la desclasificación de todos los documentos que arrojen luz sobre los acontecimientos del final de la dictadura franquista y la transición, así como sobre hechos posteriores como el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Vaquero sostuvo que resulta indispensable aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que permita conocer en profundidad esos hechos y terminar con la opacidad vigente desde 1968, año en que fue aprobada la legislación vigente en materia de confidencialidad por el régimen franquista, reportó Europa Press.

Durante su intervención, Vaquero citó casos específicos cuyo esclarecimiento considera imprescindible: el caso Zabalza, el caso Aldama, los sucesos del 3 de marzo y la intentona golpista de 1981. Para la portavoz, la verdad acerca de estos episodios permanece oculta, y criticó que la actual normativa impida acceder a archivos indispensables para el ejercicio de la memoria y la justicia. Señaló que uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es, a su juicio, el conocimiento pleno de la verdad para evitar la repetición de episodios traumáticos.

En cuanto a las lenguas cooficiales, Vaquero manifestó que el mensaje del rey evitó pronunciarse acerca de las críticas y los ataques sufridos por el euskera a lo largo del último año. Europa Press consignó que la portavoz reivindicó la importancia de que el jefe de Estado emita gestos explícitos de apoyo y respeto hacia el euskera como lengua propia de una de las comunidades históricas. Consideró que la omisión adquiere especial relevancia en un contexto en el que el idioma vasco, según sus palabras, ha recibido una presión significativa.

Al analizar el contenido del discurso real, Vaquero puso de relieve que el monarca optó por resaltar únicamente la efeméride de los cincuenta años transcurridos desde la muerte de Franco, sin aludir a los aspectos más controvertidos ni a las demandas de transparencia. Subrayó que el mantenimiento de normativas heredadas de la dictadura dificulta el acceso a documentos fundamentales para reconstruir episodios determinantes de la historia reciente del Estado, como la dictadura, la transición y los eventos más oscuros del periodo posterior.

Según relató Europa Press, la portavoz nacionalista subrayó que, para construir un sistema donde el diálogo y el respeto institucional sean pilares sólidos, resulta imprescindible avanzar en el esclarecimiento de los hechos históricos sin restricciones documentales. Propuso que la derogación de la ley de secretos oficiales de 1968 y la elaboración de una nueva normativa sobre acceso a la información son pasos ineludibles, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también como salvaguarda de los valores democráticos y la memoria de las comunidades afectadas por la represión.

Vaquero insistió en que el reconocimiento a la nación vasca y a la lengua euskera debe ocupar un lugar destacado en el mensaje institucional de la máxima figura del Estado, más aún, remarcó, debido a los ataques documentados que el idioma ha experimentado en el último ejercicio. Finalmente, la diputada concluyó que las ausencias detectadas en el mensaje del rey constituyen "asuntos que nos importan mucho como pueblo" y reiteró la demanda de una mayor sensibilidad y compromiso institucional respecto a la diversidad cultural y lingüística.