Desarticulada en Ecuador una red que facilitaba pasaportes españoles y ecuatorianos

Quito, 19 jun (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó de que en la madrugada de este viernes se desarticuló una red de personas que operaban en dos provincias y que presuntamente facilitaban pasaportes españoles y ecuatorianos con visados a Estados Unidos.

El operativo, en el que cinco personas fueron detenidas, se desplegó tras una investigación de unos nueve meses desarrollada por la Policía Nacional y Homeland Security Investigations (HSI, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos).

"Se detectó que dentro de Migración hay funcionarios y exfuncionarios que tenían una red que se dedicaba a negociar identificaciones o pasaportes de nacionalidades españolas y también ecuatorianas con visas americanas para suplantar identidades y enviarlos a esos países", dijo Reimberg.

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Agregó que la red presuntamente recibía entre 5.000 y 10.000 dólares por cada pasajero que lograban captar para que viaje con la identificación falsa.

Detalló que normalmente la ruta de los viajes comenzaba en Ecuador, seguía a Colombia y de allí a Estados Unidos y a países europeos.

"Lo que hacían era suplantar a la persona por una persona de similares características, que pueda salir utilizando esos documentos. Una vez que las personas llegaban a los países, enviaban nuevamente esos documentos, esos pasaportes, para acá para así conseguir otras personas que puedan seguir utilizando los documentos", explicó.

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El esquema facilitaba así el traslado irregular de ciudadanos mediante suplantación de identidad, dijo al señalar que en el operativo hubo seis registros en oficinas de Migración y domicilios en las provincias costera del Guayas y andina de Tungurahua y que se detuvo a cinco personas. EFE