Cumbre UE- Líderes UE apoyan a los tribunales internacionales frente "a amenazas y sanciones" tras el caso de Albanese

Los líderes de los Veintisiete han reafirmado el apoyo de la Unión Europea a las instituciones que defienden el Derecho Internacional, incluida "la protección efectiva de los tribunales internacionales y sus funcionarios" frente a "cualquier amenaza o sanción", subrayando además la importancia de que tengan "acceso sin trabas" a los servicios financieros y de otro tipo.

Así consta en las conclusiones aprobadas durante el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas, en las que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han rechazado las amenazas y sanciones que reciben jueces, fiscales y otros colaboradores de tribunales internacionales, a petición de España y Austria, según han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

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"El Consejo Europeo reafirma el apoyo de la UE a las instituciones que defienden el Derecho Internacional, también mediante la protección efectiva de los tribunales internacionales y sus funcionarios frente a cualquier amenaza o sanción y subraya a este respecto la importancia del acceso sin trabas a los servicios financieros y de otro tipo", se lee en el texto.

Aunque no se hace mención explícita a ningún nombre, los líderes han realizado esta defensa del Derecho Internacional en un momento en el que Estados Unidos ha sancionado y amenazado a jueces, fiscales y colaboradores del Tribunal Penal Internacional (TPI), entre ellos la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, por investigar o denunciar un genocidio de Israel en Gaza.

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Otras fuentes diplomáticas han detallado que la intención de esta declaración es mantener al tribunal "operativo", de modo que en caso de que lleguen sanciones "pueda seguir funcionando".

Con todo, la declaración se produce un mes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que activase el Estatuto de Bloqueo para que las sanciones de Washington contra Albanese y los jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional que investigan el genocidio en Gaza no tengan efecto en la Unión Europea.

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No hay ninguna mención al Estatuto del Bloqueo ni ninguna petición concreta a la Comisión Europea con respecto a este asunto, pero hace un mes el Ejecutivo comunitario anunció que estudiaba "medidas concretas" para reforzar la protección y resiliencia del TPI, tachando además de "inaceptables" las amenazas y ataques contra jueces, personal y colaboradores del tribunal.