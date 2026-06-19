Barcelona presenta en Roma un WorldPride 2030 de "acción colectiva" frente al odio

Roma, 19 jun (EFE).- La Embajada de España en Italia acogió este viernes la presentación europea de la candidatura de Barcelona para albergar el WorldPride 2030, la mayor celebración global del Orgullo LGTBIQ+, concebida como un proyecto de "acción colectiva global" frente al repunte de los discursos de odio.

El acto institucional, celebrado en la sede diplomática española de la Plaza Navona de Roma, contó con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Igualdad de España, además de la delegación de Pride Barcelona.

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El presidente del Comité Organizador de Pride! BCN, Ferrán Poca, explicó a EFE que el proyecto de Barcelona supone un cambio de paradigma respecto a la última edición celebrada en suelo español, el WorldPride de Madrid 2017.

"Madrid estuvo en otro momento, era un momento quizás más celebrativo, propio de la aprobación de leyes, pero nos hemos dado cuenta de que todo aquello que habíamos conseguido no ha sido suficiente", señaló.

El portavoz de la organización subrayó que los derechos del colectivo no son permanentes y que la propuesta de Barcelona priorizará atraer a "visitantes con propósito", enfocados en participar en mesas de debate, la cumbre de derechos humanos y el diseño de estrategias conjuntas.

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Por su parte, el concejal de Políticas LGTBI del Ayuntamiento de la capital catalana, Javier Rodríguez, defendió la solvencia del modelo de la ciudad, destacando la existencia de infraestructuras pioneras como el Centro LGTBI o el desarrollo de protocolos específicos contra los delitos de odio y la discriminación en los espacios públicos.

La postulación de Barcelona llega a su recta final frente a la candidatura de Bangkok (Tailandia), la otra urbe finalista, después de que Londres se retirara el pasado mes de marzo.

Al ser preguntado por el factor diferenciador respecto a Bangkok, Poca apuntó que mientras Tailandia atraviesa una fase de celebración por la aprobación de nuevas leyes, Barcelona ofrece una perspectiva holística.

"Nosotros hablamos del colectivo en su totalidad y de una respuesta global. La experiencia demuestra que lo conseguido se puede perder muy rápidamente si no hay un argumento común", recalcó.

En la misma línea, el director general de Políticas Públicas LGBTI+ de la Generalitat, Alberto Lacasta, remarcó que la candidatura nace de los valores de una sociedad abierta y plural, donde el Ejecutivo catalán asume la responsabilidad de que "ningún avance social sea irreversible".

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La candidatura de la capital catalana tendrá su presentación final contra Bangkok en octubre en Phuket (Tailandia), durante la conferencia mundial de InterPride.

Posteriormente, la organización abrirá un periodo de sufragio telemático de quince días para que puedan votar las más de 500 delegaciones del Orgullo de todo el mundo.

Respecto a la coincidencia logística en el año 2030 con el Mundial de Fútbol —del que España será sede junto a Portugal y Marruecos—, el comité organizador descartó que suponga un conflicto de calendario o de recursos para la ciudad.

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Los promotores de la candidatura recordaron la solvencia técnica de Barcelona para gestionar grandes acontecimientos simultáneos, citando la reciente visita papal de León XIV, la organización del Tour de Francia o el propio festival del Orgullo local, que congrega anualmente a medio millón de personas. EFE

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