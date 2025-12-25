Mueren tres personas en ataques de Rusia contra varias provincias de Ucrania

Las autoridades ucranianas han denunciado que Odesa enfrenta un impacto especialmente grave por los bombardeos rusos, con daños severos en infraestructuras fundamentales como el suministro eléctrico, el acceso al agua potable y la calefacción, lo cual deja a la población expuesta a temperaturas extremadamente bajas. De acuerdo con información publicada por el medio de comunicación, estos ataques recientes han afectado otras regiones, como Járkov, Chernígov, Zaporiyia y Sumi, provocando víctimas mortales y varias personas heridas.

Según informó el propio ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en la red social X, al menos tres personas perdieron la vida como resultado de los ataques lanzados por las fuerzas rusas en diferentes provincias del país en las últimas horas. La provincia de Odesa registró una persona fallecida y dos heridos, mientras que Járkov y Chernígov también reportaron la muerte de civiles. Además, en zonas como Zaporiyia y Sumi se contabilizaron personas heridas por el impacto de los bombardeos.

El funcionario ucraniano manifestó que "Odesa es la que más sufre estos días", refiriéndose al daño deliberado que los ataques causan tanto en la infraestructura energética como en instalaciones civiles, lo que deja a miles de residentes sin servicios esenciales mientras continúa el clima gélido. Según consignó el medio, Sibiga afirmó que "no hay objetivo militar, solo la intención de Rusia de matar a gente porque son ucranianos", y subrayó que estas acciones, en su criterio, encajan dentro de lo establecido por la Convención del Genocidio. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre Moscú y fortalezca la capacidad defensiva de Ucrania, incluyendo la provisión de sistemas adicionales de defensa antiaérea.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha utilizado sus redes sociales para expresar su preocupación ante la continuidad de los ataques rusos, incluso durante las festividades de Nochebuena y Navidad, lo que representa una amenaza constante para la infraestructura energética y la población civil. "Tristemente, hacemos frente a bárbaros que, a fin de cuentas, no creen en Dios", afirmó Zelenski tras conversar con Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, según reportó el medio. El mandatario resaltó que "en esto se ha convertido Rusia, y no se avergüenza de ello. Por el contrario, intentan hacer que su sed de matar sea pilar de un orgullo nacional en Rusia". Afirmó también que Ucrania seguiría respondiendo a la agresión "por todos los medios posibles", con el objetivo de proteger las vidas de los habitantes del país y de quienes sufren las consecuencias continuas de la guerra.

El medio detalló que desde el inicio del conflicto, el patrón de ataques aéreos y bombardeos en zonas urbanas y estratégicas en Ucrania ha generado un creciente número de víctimas civiles y daños materiales considerables. Las ciudades de Odesa, Járkov y Chernígov –entre otras– han visto sus redes de servicios básicos severamente afectadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población, especialmente en condiciones climáticas adversas.

La petición de refuerzos para la defensa aérea ucraniana se inscribe en una demanda reiterada por parte del gobierno de Ucrania, que ha instado a la comunidad internacional a suministrar tecnología y equipamiento que permita mitigar el impacto de los bombardeos. Esta demanda, según publicó el medio, se intensifica en el marco de sucesivas oleadas de ataques contra infraestructuras energéticas, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de cientos de miles de residentes.

Las autoridades ucranianas insisten en que la actual ofensiva rusa se caracteriza por el uso de armamento pesado y ataques focalizados con el objetivo de forzar desplazamientos de la población y debilitar la resistencia ucraniana. Los registros de víctimas y daños en las provincias afectadas se actualizan de manera constante, según publica el medio, mientras prosiguen los llamamientos de Kiev para que la comunidad internacional adopte nuevas medidas de presión diplomática y económica contra Moscú y refuerce el respaldo militar a Ucrania.

Las respuestas institucionales en Ucrania reflejan, según detalló el medio, la combinación de acciones en el frente interno –como operaciones de socorro y reparación de infraestructuras críticas– y la intensificación de gestiones diplomáticas a distintos niveles, con el fin de asegurar mayor apoyo internacional frente a la escalada de ataques de Rusia. Los representantes del gobierno continúan informando sobre la situación humanitaria en las zonas más afectadas, así como la necesidad de incrementar la ayuda exterior para sostener la resistencia ante los continuos bombardeos.