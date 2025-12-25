Mueren dos agentes de Tayikistán en un ataque de personas llegadas desde territorio de Afganistán

El Comité Estatal de Seguridad Nacional de Tayikistán solicitó que los líderes talibanes presenten disculpas públicas al pueblo tayiko y tomen acciones concretas para fortalecer el resguardo de la frontera común, luego de un incidente que representó el tercer ataque similar en el último mes. Tal como informó la agencia estatal de noticias tayika, Khovar, las autoridades afirmaron que continuarán defendiendo sus fronteras y responderán de manera firme a cualquier grupo o individuo que intente ingresar desde Afganistán para llevar a cabo actividades ilícitas, entre ellas ataques armados o tráfico ilegal.

Según reportó Khovar, al menos dos efectivos de las fuerzas de seguridad de Tayikistán murieron tras un ataque perpetrado por individuos aún no identificados que habrían cruzado la frontera desde territorio afgano. El asalto ocurrió el jueves, conforme a la denuncia oficial de las autoridades tayikas, quienes advirtieron que la inseguridad en la zona fronteriza ha venido en aumento. Kabul, capital afgana y sede del gobierno talibán, se comprometió recientemente a tratar este problema, aunque hasta el momento no se conocieron declaraciones específicas tras este incidente.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comité Estatal de Seguridad Nacional, el ataque fue atribuido a tres personas calificadas como integrantes de una organización terrorista. Según detalló el organismo, estos individuos lograron infiltrarse en la región fronteriza de Tayikistán y fueron localizados por las fuerzas de seguridad. El grupo, tras negarse a rendirse, protagonizó un enfrentamiento que culminó con su muerte. Los militantes presuntamente se disponían a atacar un puesto de vigilancia fronterizo, según la investigación oficial.

Khovar consignó que las autoridades tayikas criticaron con severidad al gobierno talibán por, según sus palabras, "no cumplir sus obligaciones internacionales" en materia de seguridad fronteriza y combate a organizaciones terroristas. Desde su instauración en agosto de 2021, las autoridades encabezadas por los talibanes han sido objeto de múltiples reclamos por parte de los gobiernos limítrofes, en especial por Tayikistán, que exige mayores garantías para evitar el cruce de militantes y otros actores armados.

El Comité Estatal de Seguridad Nacional manifestó que las fuerzas tayikas continuarán actuando con decisión ante cualquier intento de ingreso irregular, ya fuera por parte de terroristas, traficantes u otras personas que pretendan vulnerar la soberanía del país desde Afganistán. Además, remarcaron que la situación en la frontera permanece estable y bajo control tras estos hechos, al tiempo que prosiguen las pesquisas para establecer todos los detalles del ataque y las identidades de los agresores.

Hasta el momento, ningún grupo se adjudicó la autoría del ataque y no se conoció respuesta o declaración oficial de parte de los talibanes, de acuerdo con lo publicado por la agencia estatal tayika. Las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades señalaron que mantienen vigilancia reforzada en el sector afectado, al igual que el monitoreo de otros puntos fronterizos considerados vulnerables ante nuevas incursiones.