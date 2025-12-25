León XVI pide la paz en la bendición 'Urbi et Orbi' e insta a los líderes políticos a "trabajar por la reconciliación"

El mensaje navideño incluyó por primera vez la mención a un poeta hebreo en la tradicional bendición ‘Urbi et Orbi’, al citar León XIV algunos versos del escritor germano-israelí Jehuda Amichai, nacido en 1924 y fallecido en 2000. Esta referencia se dio en el contexto de un extenso llamado a la paz dirigido a la comunidad internacional, dirigido a los líderes políticos y a las poblaciones de regiones en conflicto durante su discurso en la Plaza de San Pedro. Según consignó Vatican News, la plaza congregó a aproximadamente 26.000 fieles, pese al cielo nublado en Roma.

De acuerdo con lo reportado por Vatican News, León XIV pidió a los dirigentes mundiales que trabajen por la reconciliación y el diálogo como elementos centrales para aliviar las tensiones en diversas regiones. El Papa subrayó la urgencia de detener la violencia en Medio Oriente, Ucrania, América Latina, Myanmar, Sudán, Haití y otros lugares afectados tanto por la guerra como por catástrofes naturales. Invitó a la comunidad internacional a colaborar en la búsqueda de la justicia y la paz.

La atención también se dirigió de manera especial al conflicto en Ucrania. En su intervención, el Pontífice solicitó oraciones para el “sufrido pueblo ucraniano”, pidiendo que cese “el estruendo de las armas” y que las partes implicadas, con el respaldo de la comunidad internacional, tengan la valentía de mantener un “diálogo honesto, directo y respetuoso”. Así lo publicó Vatican News, recalcando el énfasis papal en la diplomacia y el entendimiento para avanzar hacia el fin de los enfrentamientos armados.

El mensaje papal abarcó menciones a múltiples zonas con crisis humanitarias y de seguridad. Citó el caso de Sudán, sufriendo el impacto de enfrentamientos internos, y el de Haití, donde la inestabilidad política y la violencia armada persisten. El Pontífice dirigió palabras al pueblo de Myanmar, afectado por el conflicto tras el golpe militar, y recordó las dificultades que enfrentan las comunidades vulnerables en América Latina, instando a los líderes políticos de la región a dar prioridad al diálogo sobre los intereses partidistas e ideológicos, según detalló Vatican News. Formuló un llamado a construir puentes y no profundizar divisiones.

Según la cobertura de Vatican News, León XIV también centró parte de su mensaje en la dimensión social del sufrimiento. Reiteró la identificación de la figura de Cristo con los sectores más desfavorecidos: “los pobres, los migrantes, los refugiados, los jóvenes desempleados, los explotados y los presos”. Según su argumentación, abrir el corazón a quienes sufren constituye abrirlo al propio Jesús, una invitación, de acuerdo con sus palabras, a compartir la paz y el amor que representa el mensaje navideño.

La presencia masiva de fieles, con el registro de asistencia difundido por Vatican News, reflejó el interés global ante el discurso del Papa, que este año adoptó un tono marcado por la urgencia de la paz y la reconciliación, así como por el reconocimiento al sufrimiento de las poblaciones desplazadas, vulnerables o golpeadas por catástrofes.

Finalmente, la referencia a Jehuda Amichai instauró un elemento novedoso en la celebración. De acuerdo con la misma fuente, nunca antes el líder de la Iglesia Católica había incluido a un poeta hebreo en este evento, estableciendo un precedente y destacando el carácter inclusivo del mensaje. Vatican News destacó la voluntad de León XIV de abrir el horizonte de la reflexión navideña más allá de las fronteras religiosas, en consonancia con su exhortación a la comprensión y la unión entre los pueblos.