La UR capacita a 32 personas para el Programa de Atención Integral a Adolescentes de Medicus Mundi en El Salvador

La culminación del proceso de formación ha incluido el diseño conjunto de materiales y la elaboración de herramientas pedagógicas específicas, según informó la Universidad de La Rioja. Este logro se enmarca en una colaboración entre la Universidad de El Salvador, la Universidad de La Rioja (España) y Medicus Mundi, que ha reforzado la preparación de 32 profesionales para liderar la Especialidad en Atención Integral a Adolescentes en el contexto salvadoreño.

La Universidad de La Rioja detalló que esta iniciativa se integra en el proyecto de cooperación al desarrollo denominado 'Fortalecimiento de la Formación Universitaria Pública en Salud y su Proyección Social para la Promoción de la Atención Integral de las y los Adolescentes en El Salvador'. El proyecto recibe apoyo financiero de la Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior del Gobierno de La Rioja, con Medicus Mundi como entidad impulsora. Según publicó la Universidad de La Rioja en un comunicado, la alianza interinstitucional busca incrementar la calidad y el alcance de los servicios dirigidos a la población adolescente, mediante la formación de profesionales capaces de responder a los retos específicos de este grupo etario.

El plan formativo comenzará a implementarse en febrero en la Universidad de El Salvador, con el objetivo de que los egresados de la Facultad de Medicina cuenten con herramientas avanzadas para abordar las necesidades de los adolescentes. El programa de Especialidad en Atención Integral a Adolescentes, codiseñado por representantes de las tres instituciones, contempla un enfoque integral y transversal, adaptado a las circunstancias salvadoreñas y con potencial para futuras aplicaciones en otros países. El diseño curricular incorpora aspectos biopsicosociales, educativos y comunitarios, subrayó la institución española.

El proceso de capacitación no solo ha proporcionado nuevos recursos pedagógicos, sino que también ha servido como espacio de intercambio entre profesionales de diversas disciplinas. Según consignó la Universidad de La Rioja, la interacción entre los participantes ha fortalecido una visión compartida sobre los desafíos contemporáneos en la atención y acompañamiento de adolescentes.

Además de la fase formativa, el proyecto incluye la creación de una red orientada a la generación y difusión de conocimiento en castellano, destinada a profesionales que trabajan con adolescentes en distintos ámbitos. De acuerdo con el comunicado, este espacio funcionará como un entorno colaborativo en el que participarán tanto los profesionales recientemente capacitados, como estudiantes y formadores vinculados al programa. La intención es que la red permita consolidar y ampliar la colaboración profesional y el intercambio de buenas prácticas en el futuro.

El medio Universidad de La Rioja recalcó que el esfuerzo realizado responde a la identificación de una demanda creciente de especialistas que puedan abordar integralmente los factores que inciden en la adolescencia. La puesta en marcha de la especialidad representa un impulso para la cooperación académica internacional y la mejora efectiva de la atención profesional a este colectivo.

En cuanto al resultado de la primera fase, tanto Medicus Mundi como la Universidad de La Rioja y la Universidad de El Salvador coincidieron en valorar positivamente la disposición y la dedicación de los participantes. El trabajo realizado ha sido considerado por las instituciones como un paso relevante dentro del compromiso compartido para fortalecer la formación especializada y proyectar un impacto tanto en el ámbito académico como social.

Según comunicó la Universidad de La Rioja, la inauguración del programa en febrero inaugurará una etapa centrada en la aplicación de los contenidos formativos, el fortalecimiento de capacidades profesionales, y la contribución al desarrollo social vinculado a la salud y bienestar de la población adolescente en El Salvador.