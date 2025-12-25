La Policía detiene a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Leganés

Informes policiales han precisado que el hombre detenido en Leganés tenía un historial como paciente psiquiátrico, dato confirmado por fuentes de la investigación que consultó Europa Press. Según publicó Europa Press, el arresto tuvo lugar el jueves 25 de diciembre en Leganés, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras escuchar, hacia las 15:00 horas, una violenta discusión en el interior de una vivienda de la localidad madrileña.

Tras la llamada al 091, se desplazaron al lugar agentes de Seguridad Ciudadana, quienes al ingresar encontraron a la víctima con múltiples lesiones provocadas por arma blanca y sin signos evidentes de vida, informaron fuentes policiales. El hombre, hermano del presunto agresor, yacía en el interior del inmueble cuando los agentes accedieron a la vivienda. Posteriormente, los servicios sanitarios comprobaron el fallecimiento en el lugar de los hechos, confirmó la Policía Nacional.

El medio Europa Press detalló que en el momento de la intervención, los agentes hallaron en la vivienda tanto al presunto responsable como al hermano fallecido, lo que permitió la detención inmediata del sospechoso, a quien se le atribuye la presunta comisión de un delito de homicidio. Según las mismas fuentes, el detenido estaba siendo tratado por problemas psiquiátricos, lo que ha sido remarcado durante la investigación en curso.

A la escena acudieron también efectivos del Departamento de Evidencias de Violencia Intrafamiliar (DEVI) de la Policía Científica, junto con integrantes del grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de las diligencias. La labor de estos equipos especializados se centra en recabar pruebas para esclarecer el desarrollo de los hechos y determinar las circunstancias exactas del crimen, según informó Europa Press.

En las últimas 24 horas, se han registrado otras dos muertes por arma blanca en la Comunidad de Madrid, según ha consignado Europa Press. Un joven de 17 años fue hallado sin vida en el distrito de Puente de Vallecas, mientras que otro varón de 63 años falleció en Chamberí, ambos durante la madrugada de Nochebuena. Estas muertes incrementan el foco sobre la violencia en la región, ya que los casos se han producido de manera casi simultánea y presentan distintas características y escenarios.

La investigación policial en Leganés continúa abierta, y las autoridades mantienen todas las líneas de investigación para determinar con precisión los motivos del suceso y la dinámica de la agresión. Europa Press subrayó que la Policía Científica se encuentra realizando un análisis exhaustivo de la escena del crimen, recopilando muestras y revisando indicios que puedan aportar nuevas evidencias al caso. Asimismo, los agentes especializados en homicidios están recabando testimonios de testigos y residentes del edificio, con el objetivo de aclarar el desarrollo de la discusión y los momentos previos al crimen.

El hallazgo del presunto agresor en el propio domicilio junto a la víctima ha acelerado la actuación de los cuerpos de seguridad, que procedieron a su detención sin incidentes adicionales en el escenario. Según la información recopilada por Europa Press, el entorno vecinal ha contribuido de manera decisiva en el aviso temprano que permitió la pronta intervención policial.

A raíz de este caso, fuentes policiales han recordado la importancia de la colaboración ciudadana para responder con rapidez ante emergencias domésticas o altercados violentos. La investigación sobre este homicidio se suma a las actuaciones de seguridad realizadas en otros puntos de la Comunidad de Madrid en los últimos días, donde el uso de armas blancas ha estado implicado en diferentes sucesos mortales.

Las diligencias se encuentran en una fase inicial y se prevé que en los próximos días los investigadores amplíen la información, con la autopsia de la víctima y el análisis pormenorizado de las pruebas recogidas en la vivienda de Leganés. Europa Press subrayó que el estudiante detenido permanece bajo custodia policial, aguardando la disposición judicial mientras prosiguen las actuaciones para esclarecer el contexto completo de lo ocurrido entre ambos hermanos.