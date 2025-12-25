Junqueras (ERC): el Rey hizo apología de la violencia tras el 1-O y animó a "apalizar" a demócratas

Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), planteó este jueves que el discurso pronunciado por el rey Felipe VI tras el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017 constituyó un respaldo a la violencia, señalando que, a su juicio, el monarca “es uno de los pocos jefes de Estado en Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar”. Según consignó el medio, las declaraciones de Junqueras se dieron en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, donde participó en la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià, antiguo presidente de la Generalitat republicana, fallecido el 25 de diciembre de 1933.

El medio informó que Junqueras efectuó estas declaraciones cuando fue consultado por la prensa acerca del mensaje navideño que transmitió Felipe VI el miércoles de esa semana. El comunicado del rey en Nochebuena apeló directamente a la preservación de la convivencia democrática dentro de España, poniendo énfasis en el valor de la ejemplaridad, el respeto y el diálogo como herramientas necesarias para la política y la sociedad. Felipe VI, según detalló la plataforma informativa, hizo referencia a los logros alcanzados durante la Transición como ejemplo de superación de diferencias, instando a los actores políticos a mantener un tono respetuoso y constructivo en el debate público.

Durante su intervención, Junqueras centró su crítica en el mensaje que el rey Felipe VI pronunció el 3 de diciembre de 2017, posterior a la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El líder republicano interpretó aquel discurso como un acto de justificación de la intervención de las fuerzas policiales contra los ciudadanos que se dirigieron a participar en la consulta independentista. Junqueras subrayó que consideraba inusual y grave, desde su perspectiva, que un jefe de Estado en Europa emitiera un mensaje de ese tipo en medio de una situación política polarizada y delicada.

El medio recogió que la ofrenda ante la tumba de Francesc Macià, en la que Junqueras transmitió estas declaraciones, es una cita anual que simboliza la reivindicación de las instituciones republicanas catalanas y la memoria histórica asociada al movimiento soberanista. Al aprovechar la ocasión, Junqueras contrastó la posición del monarca respecto a la crisis catalana con la invocación a la convivencia y el entendimiento expresada en su más reciente alocución navideña, cuestionando la coherencia entre ambos mensajes.

El mensaje de Felipe VI en Nochebuena, de acuerdo con lo publicado, buscó resituar el debate público en torno a principios de respeto mutuo, diálogo y compromiso institucional. El monarca señaló que los españoles habían sido capaces de superar divisiones profundas durante la Transición democrática, presentando ese periodo como referente para abordar las diferencias políticas actuales sin recurrir a métodos excluyentes o confrontativos. Asimismo, el rey hizo un llamado especial a los responsables políticos para que mostraran ejemplaridad y cultivaran el respeto a las opiniones ajenas, según precisó el medio.

El periodista agregó, según lo registrado, que la reacción de Junqueras ante el mensaje navideño no solo se enmarca en el contexto de las habituales diferencias entre el independentismo catalán y la institución monárquica, sino también en el debate más amplio sobre el papel de la jefatura del Estado durante episodios de tensión política en España. La controversia sobre la respuesta institucional tras el 1 de octubre sigue generando posiciones encontradas en el espacio público y refuerza el enfrentamiento entre quienes defienden la actuación del Estado y quienes consideran que se vulneraron derechos fundamentales.

De acuerdo con el mismo medio, la ofrenda floral ante la tumba de Macià también sirvió como escenario para recordar el legado republicano catalán y su vínculo con las demandas del movimiento independentista. En ese marco, Junqueras situó su valoración sobre el discurso del rey como una prolongación de la crítica histórica al papel que atribuye a la monarquía en la falta de reconocimiento de las aspiraciones políticas catalanas.

Finalmente, el medio destacó que las palabras de Junqueras se suman al clima de tensión política que rodea periódicamente la relación entre el Gobierno, la Casa Real y el independentismo catalán, especialmente en fechas significativas como la Navidad o los aniversarios de acontecimientos relevantes para la memoria colectiva de los actores involucrados.