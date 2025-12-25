Guillem Pujol y Laura Rodríguez ganan otra vez la Copa Nadal en el Puerto de Barcelona

Guillem Pujol consiguió ampliar su serie de triunfos en la Copa Nadal, superando el récord anterior de victorias y bajando su propia marca anterior. Según reportó el medio, la 116ª edición de la tradicional prueba de natación navideña del Puerto de Barcelona tuvo lugar durante la mañana del Día de Navidad, y allí tanto Pujol como Laura Rodríguez consiguieron mejorar los tiempos históricos del certamen y revalidar sus títulos obtenidos en ediciones anteriores.

De acuerdo con la información publicada, Pujol, representante del CN Mataró, cubrió los 200 metros del recorrido en apenas 1 minuto y 48 segundos. Esta marca significó no solo la victoria en la categoría absoluta masculina, sino también una mejora respecto al tiempo de 1:50,9 que había conseguido el año anterior durante la misma competencia. El nadador ligó con este resultado su duodécima victoria consecutiva, consolidando un dominio absoluto desde hace más de una década en la Copa Nadal. Este desempeño superó el récord histórico que ostentaba Dani Serra, quien logró once victorias entre 1984 y 2013.

Por su parte, Laura Rodríguez, quien compite por el CN Barcelona, sumó un nuevo triunfo en la categoría absoluta femenina. Rodríguez logró completar la distancia con un tiempo de 2 minutos y 2 segundos, lo que le permitió batir la marca que Bárbara Bernús había establecido en 1992, cuando registró 2:03,89 con el club CE Mediterrani. De esta manera, Rodríguez acumula ya seis triunfos en la Copa Nadal, lista que inició en 2018 y extendió con victorias en 2019, 2020, 2021, 2024 y ahora 2025.

El medio detalló que la Copa Nadal mantiene su relevancia como la prueba de natación más antigua de Barcelona y una de las clásicas en el calendario deportivo navideño de la ciudad. Los clubes representados por Pujol y Rodríguez, el CN Mataró y el CN Barcelona, respectivamente, sostienen una hegemonía en esta cita, desplazando a clubes rivales tradicionales y aumentando año tras año el palmarés de ambas entidades en la prueba.

La edición 116 de la Copa Nadal se desarrolló bajo las condiciones habituales de la competencia, con la participación de nadadores destacados a nivel nacional. Las marcas logradas permitieron que ambas pruebas absolutas, tanto masculina como femenina, quedaran bajo nuevos tiempos de referencia, ampliando la diferencia con respecto a los registros históricos.

Según consignó la fuente, el protagonismo de Pujol y Rodríguez no solo refuerza el liderazgo de sus clubes en la competición, sino que también marca nuevos hitos en la historia de la natación barcelonesa. El evento sigue atrayendo a deportistas que buscan superar los registros previos y aprovechar la plataforma de visibilidad que ofrece la Copa Nadal, en la que se reúnen equipos tradicionales de la ciudad y competidores destacados del circuito nacional de natación.

El continuo éxito de los representantes de CN Mataró y CN Barcelona pone de manifiesto el papel de estas entidades en el fomento y desarrollo de la natación local. El desempeño tanto de Pujol como de Rodríguez ofrece a sus clubes nuevos motivos para celebrar y acentúa la competencia entre clubes históricos de la ciudad, que persiguen romper la racha dominante en las futuras ediciones de la Copa Nadal.

El medio destacó además que el evento mantiene una estructura que combina la celebración deportiva con el simbolismo festivo propio del Día de Navidad, lo que lo convierte en una de las citas ineludibles para atletas y público afín a esta disciplina en Barcelona.