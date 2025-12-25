El Papa, en la misa de Navidad: "¿Cómo no pensar en las tiendas de Gaza expuestas a las lluvias, al viento y al frío?"

Durante la homilía de la misa de Navidad, León XIV destacó la imagen de las tiendas de campaña en Gaza, donde familias enteras, incluidos numerosos niños, han debido buscar refugio frente a las lluvias, el viento y el frío, una experiencia repetida por desplazados y refugiados en distintos continentes. En esa intervención, el Papa llamó la atención sobre las difíciles situaciones que enfrentan quienes viven al margen, enfatizando la dureza del invierno para quienes carecen de hogar, según consignó el medio fuente.

El medio fuente detalló que la Basílica de San Pedro fue escenario de este llamado, con León XIV presidiendo la misa matutina de Navidad acompañado de fieles y autoridades. Esto marcó un hecho significativo, al ser la primera vez en más de treinta años, desde los tiempos de Juan Pablo II, que un Papa celebraba la liturgia navideña en horario matutino en ese templo. Durante la homilía, León XIV insistió en que la Navidad representa la llegada de “un nuevo día”, subrayando que todos forman parte de un comienzo renovado. Según sus palabras, aun cuando no todos estén convencidos, “la paz es real y ya está entre vosotros”.

El pontífice abordó la experiencia de la fragilidad humana, especialmente la de quienes sufren las consecuencias de conflictos armados y de los jóvenes que se ven impulsados al frente de batalla. León XIV observó que en esos jóvenes se hace palpable “la insensatez de lo que se les pide y las falsedades que llenan los discursos pomposos de quienes los envían a la muerte”, recogió la fuente. Extendió la referencia a las poblaciones indefensas, víctimas recurrentes de guerras activas o ya concluidas, cuyos efectos destruyen hogares y dejan heridas persistentes. Según el Papa, la verdadera paz se manifiesta cuando la vulnerabilidad de los demás logra conmover y transformar las certezas de quienes observan, produciendo una apertura al dolor ajeno.

El medio fuente reportó que León XIV vinculó el mensaje navideño con el impulso de la Iglesia misionera, recalcando que ese tiempo litúrgico ofrece motivos renovados para recorrer los caminos marcados por las escrituras. Definió la misión de la Iglesia como un proceso dirigido a otros, orientado siempre al diálogo. En su interpretación, “en Dios, cada palabra es una palabra dirigida”, lo que para el Papa equivale a una constante invitación a la conversación. No hay autarquía, sino apertura, propósito que, según expuso, fue central en el Concilio Vaticano II y cuyo cumplimiento sigue pendiente.

La agencia fuente señaló que León XIV finalizó su homilía afirmando que el movimiento de la Encarnación promueve una “dinámica de conversación”, apoyada en la interrupción de monólogos. Según el Papa León, el diálogo auténtico e inclinado a la escucha lleva a los creyentes a “arrodillarse ante la humanidad del otro”, perspectiva que constituye la base de la paz duradera. Añadió que la Navidad, lejos de encerrar a la Iglesia en sí misma, la lanza hacia la misión, animando al encuentro con quienes viven el sufrimiento en carne propia.

Durante la celebración, León XIV insistió varias veces en la urgencia de la solidaridad global y del acompañamiento a quienes experimentan exclusión, destacando que la presencia de personas sin hogar en zonas urbanas constituye un reto persistente más allá de cualquier contexto geográfico o social. Según publicó la fuente original, la homilía de León XIV situó el mensaje de Navidad como una convocatoria tanto a la empatía como a la acción, subrayando que solo un compromiso real con la humanidad herida puede inaugurar un ciclo de auténtica reconciliación y paz.