El líder opositor Tarique Rahman regresa a Bangladesh tras 17 años en el exilio en Reino Unido

Tarique Rahman, líder 'de facto' del principal partido opositor de Bangladesh e hijo de la ex primera ministra Jaleda Zia, ha regresado este jueves al país, poniendo fin a 17 años de exilio en la capital de Reino Unido, Londres, de cara a las elecciones que se celebrarán en febrero de 2026 en el país asiático.

Cientos de personas se han reunido para celebrar el regreso de Rahman, de 60 años y jefe del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), quien ha llegado al aeropuerto de la capital, Daca, junto a su esposa, Zubaida Rahmanand, y su hija Zaima Zarnaz Rahman.

El BNP ha destacado en un comunicado que "la congregación histórica y sin precedentes de personas ha convertido Daca en un mar de gente", mientras que el político opositor ha expresado su agradecimiento a los presentes y a los activistas e integrantes del partido y otras formaciones políticas de Bangladesh.

Asimismo, ha trasladado su "agradecimiento sincero" y su "gratitud" al Ejército y otras ramas de las fuerzas de seguridad por haber logrado mantener el orden durante los actos, además de dar las gracias al primer ministro interino, Muhammad Yunus, por los esfuerzos para garantizar su seguridad y la de su familia.

"Agentes de varios poderes dominantes siguen participando en conspiraciones. Debemos mantener la paciencia y ejercer la cautela", ha dicho a los concentrados, a los que ha solicitado que no respondan frente a provocaciones. "El pueblo de Bangladesh quiere recuperar su derecho a hablar", ha destacado.

"Ha llegado el momento de que construyamos juntos este país. Este país pertenece a la gente de las colinas y las llanuras, a los musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. Queremos construir un Bangladesh seguro en el que todas las mujeres, hombres y niños puedan salir de casa y volver a salvo", ha subrayado.

Tras esta recepción, Rahman se ha trasladado al hospital en el que se encuentra ingresada Zia, un recorrido en el que su vehículo ha pasado entre cientos de personas que se han congregado en las aceras para seguirle en su recorrido, tal y como ha recogido el diario bangladeshí 'The Daily Star'.

Rahman, quien marchó al exilio en 2008 tras la llegada al poder de Sheij Hasina, quien abandonó el cargo y huyó a India en verano de 2024 tras la cruenta represión de unas masivas protestas antigubernamentales, que se saldó con la muerte de 1.400 personas y que finalmente provocaron su caída tras 15 años de mandato.

Durante su exilio ha sido condenado en rebeldía por cargos de blanqueo, corrupción y un supuesto plan para asesinar a Hasina, si bien su partido ha defendido su inocencia y ha argumentado que se trata de sentencias motivadas políticamente para desacreditarle y evitar que se presentara a las elecciones.

Tras la caída de Hasina, los tribunales revocaron estas condenas, allanando el camino para su regreso y su probable liderazgo del BNP en las próximas elecciones, que serán las primeras desde la huida de Hasina y en las que la formación aspira a hacerse con la victoria, lo que le convertiría en primer ministro de Bangladesh.