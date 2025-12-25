El Gobierno felicita a Asfura tras ser declarado ganador de las presidenciales en Honduras

El comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España hace referencia a la importancia de que los procedimientos de impugnación abiertos durante el escrutinio electoral hondureño sean resueltos con la “máxima transparencia”. En este contexto, el Gobierno español ha manifestado su reconocimiento a Nasry Asfura tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre. Tal como informó Europa Press, la felicitación de España al vencedor se produce en medio de objeciones presentadas por la oposición y denuncias de presunto fraude por parte del Partido Liberal y del oficialista LIBRE, que manifestaron su desacuerdo con el proceso y el resultado final de los comicios.

El apoyo institucional expresado a través del comunicado incluye la disposición “total” del Gobierno de España para continuar colaborando con el pueblo y las autoridades hondureñas, según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores. La declaración se produce después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el recuento definitivo, en el cual Asfura habría obtenido el 40,27% de los votos. En la segunda posición quedó Salvador Nasralla, quien sumó un 39,53%, seguido de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, que logró un 19,19%.

Salvador Nasralla, candidato opositor, expresó su desacuerdo con los resultados hechos públicos por el ente electoral, al considerar que “no reflejan la realidad completa del voto ciudadano”, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. De forma similar, tanto el Partido Liberal como LIBRE, la fuerza política de Moncada, difundieron comunicados en los que señalaron la existencia de presuntas irregularidades, lo que incentivó la presentación de impugnaciones dentro del proceso de conteo electoral.

El respaldo internacional a Nasry Asfura no se limitó a la esfera europea. Según recogió Europa Press, el presidente estadounidense Donald Trump también expresó su apoyo público al candidato declarado vencedor. La implicación de actores internacionales en el reconocimiento del resultado adquiere relevancia en una coyuntura caracterizada por la pluralidad de denuncias opositoras y el desacuerdo de amplios sectores políticos nacionales.

En los días siguientes a la declaración del CNE, Nasry Asfura se dirigió a la ciudadanía a través de su cuenta en la red social X, en la que agradeció el trabajo de las consejeras y de toda la estructura involucrada en la organización de las elecciones. El propio Asfura expresó que se encuentra “preparado para gobernar”, reiterando su compromiso para asumir las responsabilidades del cargo presidencial, según consignó Europa Press.

La respuesta internacional, especialmente la española, se enfoca en la continuidad de la cooperación bilateral y multilateral con el país centroamericano. Dentro de ese enfoque, la felicitación institucional estuvo acompañada por una exhortación a que los mecanismos de impugnación procedan según los principios de transparencia y garantía de derechos, considerando las impugnaciones y protestas impulsadas tanto por partidos de oposición como por sectores de la sociedad civil, que han expresado preocupación por la transparencia del proceso.

Según la cobertura de Europa Press, los procesos electorales en Honduras han estado marcados por una fuerte polarización, y el actual recuento de votos y las declaraciones de los actores políticos reflejan la complejidad del contexto político hondureño. El resultado ajustado entre Asfura y Nasralla, sumado a la magnitud de los señalamientos y la reacción internacional, contribuye a ampliar el interés sobre la evolución institucional del país tras la conclusión de los comicios.

El reconocimiento emitido por las autoridades españolas y estadounidenses agrega un elemento relevante en el análisis político posterior al anuncio del CNE. La atención se dirige no solo a la proclamación del ganador, sino también a los procedimientos judiciales y administrativos que seguirán para dirimir las demandas de sectores opositores y las alegaciones relacionadas con supuestas anomalías durante la jornada electoral.

Hasta el momento de la redacción de este artículo, el Consejo Nacional Electoral mantiene la validez oficial de los datos publicados. Tanto las reacciones de los candidatos como las respuestas institucionales y diplomáticas configuran un escenario de expectativas sobre los pasos siguientes para la resolución de las controversias electorales que se encuentran en trámite, según la información actualizada de Europa Press.