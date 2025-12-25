El Ejército de Pakistán mata a ocho supuestos terroristas en una operación en la provincia de Baluchistán

El allanamiento de un arsenal compuesto por armas, municiones y explosivos durante una incursión militar en la frontera de Pakistán marca una nueva fase en los operativos contra grupos separatistas de Baluchistán. Según informó la agencia Europa Press, el Ejército de Pakistán declaró que ocho individuos señalados como terroristas fallecieron en un enfrentamiento ocurrido en el distrito de Kalat, provincia de Baluchistán. Estas acciones forman parte de una campaña intensificada por parte de las fuerzas armadas paquistaníes destinada a neutralizar organizaciones a las que acusan de operar con respaldo extranjero, específicamente de India.

El comunicado oficial del Ejército, citado por Europa Press, especificó que los sospechosos formaban parte de un grupo “apoyado por India”. Las fuerzas de seguridad, según la misma fuente, respondieron a un intercambio de disparos y lograron abatir a ocho presuntos miembros de organizaciones separatistas. El Ejército afirmó en la misma comunicación que los individuos fallecidos mantenían vínculos con actividades terroristas múltiples dentro de la región.

Durante la operación en Kalat, las autoridades incautaron armamento, municiones y material explosivo. Europa Press reportó que estos elementos confiscados serían utilizados en ataques contra infraestructuras y personal de seguridad, según las investigaciones preliminares de las autoridades. Además, el Ejército ha continuado con “operaciones de limpieza” en la zona, buscando capturar o eliminar a cualquier otro presunto militante respaldado desde el exterior que permanezca oculto en los alrededores.

Las operaciones se concentran en un área a la que Islamabad se refiere como Fitna al Hindustan, término empleado desde hace meses por las autoridades paquistaníes para describir a los grupos separatistas en Baluchistán. Entre estas organizaciones, destaca el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), una de las más activas en esta provincia limítrofe con Irán, tal como publicó Europa Press. El BLA, junto a otros colectivos similares, figura en el foco de las estrategias militares que buscan impedir su expansión y limitar el impacto de sus comunicaciones transfronterizas.

El comunicado militar agregó que todos los indicios apuntan a la implicación de los sospechosos en acciones consideradas como terrorismo a nivel interno, mientras que las investigaciones preliminares relacionan a estos grupos y sus integrantes con financiación, logística y apoyo provenientes de instancias internacionales, con énfasis en la supuesta vinculación con India. Durante las incursiones, las tropas han extremado las medidas para garantizar la seguridad de la población local y evitar daños colaterales durante el desarrollo de las operaciones armadas, detalló Europa Press en su nota.

Según aseguró el Ejército en su informe, se mantiene vigente el despliegue de unidades en diversas partes críticas de la provincia. Las fuerzas armadas trabajan acompañadas por unidades policiales locales y refuerzos especiales con el objetivo de localizar arsenal escondido y a posibles miembros en fuga de los grupos enfrentados. Las autoridades han reiterado que la prioridad radica en la desarticulación completa de las redes de suministro y apoyo que facilitan la actividad separatista en la región.

Europa Press detalló además que en los últimos meses se ha incrementado el número de acciones armadas de las fuerzas paquistaníes en Baluchistán. Estas operaciones buscan limitar la capacidad operativa de los colectivos separatistas, considerados una amenaza para la seguridad interna del país, y se han producido en paralelo a denuncias oficiales sobre la presunta injerencia extranjera en los asuntos internos pakistaníes.

La provincia de Baluchistán, situada en el sudoeste de Pakistán y fronteriza también con Afganistán, ha estado sujeta a tensiones históricas por demandas de autonomía y control de recursos. El Ejército paquistaní, según consignó Europa Press, ha enfocado parte de su accionar reciente en impedir el flujo de armas y personal a través de las fronteras y en responder a los ataques que estos grupos organizan contra intereses gubernamentales y civiles en el territorio.

En respuesta a estas operaciones, los mandos militares han manifestado su intención de sostener la presión sobre las organizaciones separatistas hasta lograr su total desmantelamiento. La estrategia actual incluye tanto operativos terrestres como tareas de vigilancia y obtención de inteligencia para identificar las rutas de abastecimiento y las bases operativas ocultas en una de las zonas más conflictivas del país.