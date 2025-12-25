Detenidos 115 supuestos miembros de Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Algunas de las personas buscadas por las fuerzas de seguridad turcas siguen sin ser localizadas, según reportó la Fiscalía de Estambul en un comunicado publicado en la red social X. De acuerdo con la información difundida, continúan las medidas para dar con el paradero de 22 individuos presuntamente implicados en los planes de atentados, quienes pertenecen, según las investigaciones, a la misma célula.

Según consignó el medio de comunicación, más de un centenar de supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico fueron arrestados esta semana en Turquía, en el marco de operativos especiales realizados por las autoridades durante la víspera de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Las intervenciones tuvieron lugar tras recibir “informaciones” sobre la preparación de atentados durante estas celebraciones, particularmente con la intención de atacar a personas no musulmanas.

La Fiscalía de Estambul informó que 115 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico quedaron detenidas luego de haber ejecutado redadas en 124 ubicaciones distribuidas a lo largo de la ciudad. Estos operativos se lanzaron ante la sospecha de que existían planes para concretar atentados en territorio turco coincidiendo con las fiestas navideñas y de fin de año, de acuerdo con la fuente oficial citada por el medio.

El comunicado de la Fiscalía destacó que los detenidos mantenían comunicaciones con personas localizadas en zonas de conflicto, bajo el marco de actividades relacionadas a la organización yihadista. La información difundida indica que durante las redadas, las fuerzas de seguridad incautaron diversas armas de fuego, munición y una cantidad considerable de documentos organizativos ligados a los planes de ataque.

Hasta el momento, las autoridades han dado cuenta de 115 detenidos y explicaron que originalmente el objetivo de los operativos era la captura de 137 personas. Frente al saldo parcial de los resultados, se mantiene vigente la búsqueda de 22 sospechosos que continúan prófugos, aunque la Fiscalía señaló que se están llevando adelante acciones especiales para intentar localizarlos y proceder con su arresto.

Las detenciones y el hallazgo de material bélico y documentos, según publicaron las autoridades en su comunicado, forman parte de una serie de acciones más amplias de prevención ante posibles amenazas extremistas en fechas seleccionadas por su importancia cultural y religiosa. Estas operaciones se producen en un periodo en el que Turquía ha fortalecido las tareas de inteligencia y seguridad frente a las alertas referidas a actividades de células terroristas en el país.

El comunicado reproducido por la red social X detalla que la Fiscalía de Estambul seguirá con los procedimientos judiciales correspondientes contra los sospechosos aprehendidos, a la vez que mantiene en reserva información operacional vinculada con la captura de los fugitivos. Todas las acciones llevadas adelante forman parte de un esfuerzo coordinado entre diferentes organismos de seguridad, que han incrementado la vigilancia y el monitoreo de sitios estratégicos ante las celebraciones que suelen concentrar una notable afluencia de público.

Las autoridades locales han reiterado que el objetivo principal de estas intervenciones es neutralizar amenazas terroristas que pudieran afectar la temporada festiva, para lo cual mantienen desplegadas unidades adicionales en puntos considerados sensibles. La vigilancia se mantiene activa frente a la posibilidad de que integrantes de redes yihadistas traten de cometer acciones violentas que alteren el orden público durante los eventos de cierre de año.

El reporte difundido por el medio indica que, más allá de las detenciones y la incautación de material, Turquía continúa con labores de inteligencia para identificar posibles vínculos restantes entre los sospechosos y otras estructuras del Estado Islámico, sobre todo en lo relativo a contactos en zonas internacionales de conflicto. Todo este despliegue busca impedir la concreción de ataques planeados y reforzar la seguridad ciudadana en fechas señaladas.