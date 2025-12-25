Desaparecido y rescatados más de 50 migrantes en dos embarcaciones frente a las costas de Grecia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado que durante 2025 más de 1.740 personas han perdido la vida cruzando el Mediterráneo, con al menos 40 fallecidos solo en el mes de diciembre, incluidas rutas que llegan hasta territorio griego. En este contexto, la Guardia Costera griega efectuó este jueves una operación de rescate en la que fueron salvadas más de 50 personas en dos incidentes separados en el mar Egeo, mientras continúa la búsqueda de un menor desaparecido cercano a la isla de Farmakonisi. Así lo informó el diario ‘Ta Nea’.

El primer incidente involucró a una embarcación localizada cerca de Farmakonisi, donde la Guardia Costera rescató a trece personas que intentaban llegar a suelo griego por vía marítima. Este grupo se encontraba en peligro y fue puesto a salvo por las autoridades, según reportó el medio ‘Ta Nea’. No obstante, la búsqueda sigue activa para encontrar a un niño del que no se ha tenido rastro desde que se identificó la emergencia en esa misma zona.

En las proximidades de la isla de Creta ocurrió el segundo rescate, detalló ‘Ta Nea’. Allí, las autoridades lograron salvar a 39 personas que viajaban a bordo de una embarcación precaria. No se ha ofrecido información oficial sobre la identidad de los migrantes implicados en estos sucesos ni sobre el lugar exacto desde donde iniciaron sus travesías, añadió el medio griego.

La OIM también consignó que la ruta oriental del Mediterráneo, que conecta con Grecia, representa una de las vías migratorias donde las condiciones para quienes intentan cruzar resultan particularmente peligrosas, motivo por el cual continúan ocurriendo accidentes y desapariciones como las reportadas. Además, la entidad destaca el incremento de muertes durante los meses recientes, lo que resalta la persistencia de los riesgos que afrontan quienes buscan llegar a Europa en busca de mejores condiciones de vida.

Los incidentes ocurridos frente a las costas griegas se inscriben en una tendencia más amplia a lo largo del Mediterráneo, donde este año la cifra de víctimas supera ampliamente a años anteriores, de acuerdo con la información publicada por la OIM. El monitoreo constante de la agencia permite conocer la magnitud de pérdidas humanas y subraya el desafío tanto humanitario como logístico que encaran los países de la región, según consignan fuentes oficiales.

Las autoridades griegas mantienen operativos de búsqueda y rescate de manera regular ante la frecuencia de intentos de llegada por mar, que suelen involucrar embarcaciones sobrecargadas y sin condiciones de seguridad adecuadas, según reportó ‘Ta Nea’. La vigilancia en las aguas territoriales se intensifica ante las notificaciones de emergencias o avistamientos de embarcaciones sospechosas, lo que permite intervenciones rápidas aunque no siempre logra evitar las desapariciones o las tragedias.

La falta de datos sobre las identidades y nacionalidades de los migrantes rescatados en estos dos incidentes subraya la dificultad de identificar a los pasajeros de estas embarcaciones, lo que complica la labor de reunificación familiar y la investigación de casos de personas desaparecidas. Mientras tanto, organismos internacionales y autoridades nacionales insisten en la necesidad de fortalecer la cooperación y los mecanismos de asistencia para quienes se exponen a cruzar el Mediterráneo bajo condiciones que ponen en riesgo su vida, según mencionó la OIM en sus informes recientes.