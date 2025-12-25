David Obadía, presidente de la FCJE: "El antisemitismo viene provocado por el discurso de odio de la ultraizquierda"

La distinción entre el Estado de Israel y su gobierno resulta relevante en el debate público, según David Obadía, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), quien señala que una confusión frecuente agrava la percepción hacia la comunidad judía. De acuerdo con declaraciones publicadas por Europa Press, Obadía afirma que estas diferencias se diluyen en discursos públicos y mediáticos, y que tal confusión convierte a todos los judíos en objetivo de actitudes hostiles derivadas de responsabilidades atribuidas al gobierno de Israel. En este contexto, el representante comunitario muestra preocupación por el incremento de actos antisemitas en España, especialmente tras los atentados perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según consignó Europa Press, los datos proporcionados por el Ministerio del Interior reflejan un incremento del 60,9% en los delitos de odio de carácter antisemita durante 2024 en relación con el año previo. Obadía recalca que no se trata de estadísticas elaboradas por la FCJE, sino por fuentes gubernamentales, lo que refuerza la gravedad de la situación. El presidente de la federación atribuye el aumento de la hostilidad a expresiones promovidas por la ultraizquierda y destaca la influencia de formaciones como Podemos y Sumar. Al respecto, menciona el uso del eslogan “desde el río hasta el mar” por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, acto que, en su opinión, fomenta una atmósfera de tensión injustificada hacia el colectivo judío.

Europa Press detalla que la preocupación entre los judíos en España ha alcanzado un punto en el que algunos temen que episodios violentos como el ocurrido en la playa de Bondi, Australia—donde al menos dos atacantes atacaron a asistentes a una celebración judía dejando 15 muertos—puedan replicarse en el país. Obadía agradece la labor de las fuerzas policiales y la vigilancia especial en sinagogas, centros educativos y actividades comunitarias, al tiempo que subraya la excepcionalidad de que una comunidad religiosa deba acudir a sus lugares de culto con escolta policial. Este despliegue, afirma, refleja la singularidad de la situación de los judíos en España y destaca la vulnerabilidad del colectivo frente a amenazas.

En su entrevista con Europa Press, añade que la hostilidad no sólo se percibe en la esfera general del antisemitismo, sino que también se evidencia en formas de antijudaísmo promovidas por tertulianos y algunos medios de comunicación. Según afirma, esta tendencia ignora la realidad multicultural de Israel, donde el 17,8% de la población es musulmana y conviven diversas comunidades religiosas, así como colectivos como el LGTBI, configurando una sociedad heterogénea y plural.

Obadía considera desacertada la decisión de España de abandonar el festival de Eurovisión como protesta por la participación de Israel, expresando su desacuerdo con la mezcla de cuestiones culturales, deportivas o musicales con acontecimientos bélicos en Oriente Medio. Según publica Europa Press, el presidente de la FCJE incluye otros ejemplos donde estas esferas se ven afectadas por la política del conflicto, apuntando a eventos deportivos como la Vuelta Ciclista o partidos de fútbol a los que se traslada la protesta. A su juicio, esta política requiere cambio, y sostiene que desvincular estas actividades de los hechos ocurridos en Gaza promovería una convivencia más neutral y justa.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Obadía observa un leve descenso en el discurso antisemita desde la firma del acuerdo de paz promovido durante la presidencia estadounidense de Donald Trump, aunque considera que el cambio ha sido escaso. Menciona que aún persisten insultos graves dirigidos a los judíos en España, tales como “judío asesino” o “judío genocida”, y lamenta que se les perciba como extraños pese a su integración plena en la sociedad española, donde contribuyen económicamente, pagan impuestos y generan empleo e inversión.

El presidente de la FCJE reitera que, en su opinión, el discurso de la ultraizquierda constituye la principal causa de la situación actual, atribuyendo a cierta narrativa política la búsqueda de apoyo electoral mediante la intensificación de mensajes hostiles hacia los judíos. “Están echando a los judíos a los leones a cambio de cuatro votos”, declara, según reproduce Europa Press. Además, aclara que las relaciones de la FCJE con el Gobierno español se mantienen únicamente con la facción socialista del Ejecutivo, ya que “con la parte que gobierna de Sumar no tenemos ninguna relación”, puntualizó.

Al abordar el papel de los líderes religiosos respecto a la situación política de España, Obadía indica, recogió Europa Press, que si bien expresar opiniones políticas es parte de la libertad democrática, las organizaciones religiosas no deberían participar en debates sobre la continuidad o el adelanto de gobiernos, postura que marca la línea apolítica de la federación.

El aumento de actos antisemitas afecta especialmente a la comunidad escolar, indica Europa Press. Obadía denuncia que los jóvenes judíos viven experiencias de acoso no solo entre sus compañeros, sino también por parte de profesores en colegios, institutos y centros de educación infantil. Señala que la politización del conflicto de Oriente Medio en las aulas, incluso cuando las asignaturas no lo requieren, crea un ambiente hostil para estudiantes judíos, que llegan a ocultar su identidad por temor a agresiones físicas o verbales. Describe situaciones en las que la incitación previa en el entorno social facilita ataques inesperados. Advierte que la intensidad del acoso en los entornos educativos constituye una circunstancia especialmente dañina para niños y adolescentes de la comunidad.

Ante este escenario, manifiesta la necesidad de una mejora estructural en la educación para que los alumnos reciban información sobre todas las religiones desde edades tempranas, medida que cree podría reducir la discriminación contra los judíos en España.

Sobre la ley que concede la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes, cuyo décimo aniversario se conmemora, Obadía sostiene que la normativa no ha sido plenamente efectiva, según informa Europa Press. Señala que, aunque la iniciativa ha permitido resolver alrededor de 80.000 expedientes, aún existen muchas personas que no han podido completar el proceso, principalmente debido al fin del plazo establecido. Expresa agradecimiento al Rey y a los Gobiernos involucrados en la aprobación y gestión de la ley por “devolver lo que nos corresponde”, aunque reitera que el cierre del proceso dejó a numerosos solicitantes fuera.

Finalmente, Obadía expresa su deseo de que en 2026 la comunidad judía en España pueda desarrollar su vida cotidiana con normalidad y sin amenazas, petición que acompaña con un reconocimiento a los numerosos ciudadanos españoles que les apoyan y mantienen lazos de afecto con el pueblo judío, según destacó Europa Press en su cobertura.