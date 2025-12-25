CHA considera que el mensaje de Felipe VI evidencia "una profunda desconexión" de los conflictos de la política actual

Las ausencias y omisiones del discurso oficial producen efectos directos en quienes sufren las consecuencias de problemas estructurales sin mención o respuesta clara desde las máximas instancias institucionales. Según informó Europa Press, Chunta Aragonesista (CHA) ha señalado que el mensaje pronunciado por el rey Felipe VI en el tradicional Mensaje de Navidad se presenta como un síntoma de esta desconexión, al no abordar de manera específica y decidida los principales conflictos sociales, democráticos y humanitarios que forman parte de la realidad política actual del país.

De acuerdo con Europa Press, la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, manifestó que el discurso del monarca se centró en referencias genéricas a la convivencia y a los valores democráticos, que resultan, en opinión de la formación, autocomplacientes e insuficientes. Lasobras recalcó aquello que, a su juicio, constituye una omisión relevante: la falta de identificación clara de quienes atacan la convivencia democrática. "No se puede invocar la convivencia democrática sin identificar con claridad a quienes la están atacando", indicó.

El medio Europa Press detalló que CHA ha dirigido críticas al silencio sobre temas que consideran esenciales para una sociedad democrática, como la condena explícita de los discursos de odio alimentados desde la ultraderecha. Estos mensajes, que incluyen xenofobia, machismo y ataques hacia el colectivo LGTBI, se han normalizado en ciertos espacios del debate público, considera CHA, y su falta de condena pública contribuye a que se perciban como aceptables. Según la agrupación aragonesista, "el odio no es una opinión, es una amenaza real contra los derechos, la igualdad y la cohesión social".

Isabel Lasobras subrayó, según consignó Europa Press, que la democracia no puede construirse sobre la base de la equidistancia, el silencio o la omisión de problemas. "La democracia se defiende nombrando los problemas, señalando a quienes la atacan y posicionándose con claridad del lado de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social", remarcó la dirigente de CHA.

Europa Press señaló que la formación lamentó la omisión de cualquier referencia en el discurso real a la violencia de género, a la que CHA describe como una de las formas más graves de desigualdad y vulneración de los derechos humanos. Lasobras sostuvo que "ignorar esta realidad en un mensaje institucional de máxima relevancia supone invisibilizar a las víctimas y restar importancia a una violencia estructural que continúa cobrándose vidas". Según Europa Press, la ausencia de este tema en un mensaje dirigido a todo el país se interpreta como una falta de reconocimiento del problema y sus consecuencias.

CHA también ha cuestionado, recogió Europa Press, la falta de ejemplaridad y transparencia en la apelación a valores éticos por parte de Felipe VI, a quien achacan no haber ofrecido explicaciones claras sobre las actuaciones irregulares atribuidas al rey emérito. "La credibilidad institucional no se proclama, se construye con hechos", enfatizó Lasobras, según el medio.

El discurso del rey tampoco abordó, a juicio de CHA, cuestiones sociales que afectan al bienestar directo de amplios sectores de la ciudadanía. Europa Press informó que Lasobras mencionó asuntos como la precariedad laboral y el aumento del coste de la vida, afirmando que estos problemas permanecieron fuera del mensaje a pesar de ser preocupaciones centrales para la sociedad española. Asimismo, resaltó la importancia de propuestas que promuevan el reequilibrio territorial, algo que considera especialmente relevante en Aragón.

En materia medioambiental, CHA estimó que el discurso resultó insatisfactorio, ya que al referirse a los episodios climáticos extremos los trató como simples fenómenos atmosféricos, sin explicar el cambio climático como factor estructural subyacente. De acuerdo con Europa Press, la formación ve insuficiente esta aproximación e insiste en la urgencia de transformar el modelo económico y energético, especialmente teniendo en cuenta los casos de corrupción vinculados a este sector en Aragón.

En el plano internacional, Europa Press recogió que CHA atribuye gravedad especial al hecho de que el rey Felipe VI mantuviera silencio ante el sufrimiento de la población palestina en Gaza. Lasobras declaró: "No es neutralidad; es una omisión política y moral". Señaló que, cuando los derechos humanos son violados de manera masiva, el silencio institucional también constituye una forma de posicionamiento. Además, la agrupación aragonesista identificó otra omisión relevante: la falta de mención a la situación del Sahara, donde consideran imprescindible respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, según publicó Europa Press.

Como cierre de la respuesta política al discurso, Europa Press informó que CHA reiteró su compromiso con una sociedad plural, feminista, solidaria y pacífica. A través de Lasobras, exigieron a todas las instituciones del Estado un compromiso tangible, valiente y coherente con los valores democráticos que afirman defender. Insistieron en que el mensaje institucional debe incorporarse claramente en la defensa de los derechos, la igualdad y la justicia social para toda la ciudadanía.