Argentina, Ecuador y otros seis países felicitan a Asfura, declarado ganador de las presidenciales en Honduras

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana han felicitado a Nasry Asfura, que este miércoles ha sido declarado ganador de las elecciones celebradas hace ya más de 20 días y que han estado marcadas por las denuncias de fraude electoral emitidas por el Partido Liberal y el oficialista LIBRE.

Así lo han hecho los ocho países en un único comunicado en el que han manifestado su deseo de "trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región".

En la nota, las distintas carteras diplomáticas han querido valorar el "desempeño" del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un contexto poselectoral marcado por lo que han calificado de "presiones", después de que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, así como el actual Gobierno hondureño presidido por Xiomara Castro, hayan denunciado fraude y "golpe electoral" por las demoras e interrupciones sufridas durante el escrutinio, y hayan pedido en varias ocasiones el recuento acta por acta tras detectar inconsistencias en miles de ellas.

Así, han resaltado "la responsabilidad de su personal (del CNE) en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato". "Del mismo modo, destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad", han agregado tras la difusión de un resultado, con casi la totalidad de las actas escrutadas, 24 días después de que los hondureños acudieran a las urnas.

Los ocho gobiernos han reiterado su "solidaridad" con los hondureños y han manifestado su "deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional".

Por otra parte, han "saludado" el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cuyo "acompañamiento, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados".