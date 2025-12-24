Nickel se mira en Francia para seguir impulsando la inclusión financiera y el acceso al efectivo

En Francia, la red de Puntos Nickel supera los 8.000 establecimientos colaboradores, una cifra que triplica la presencia que la firma ha alcanzado hasta ahora en España. Con este referente, la consejera delegada de Nickel, Nerea Toña, planteó nuevas metas para la filial española. Según publicó Europa Press, la entidad prevé expandir su número de puntos Nickel en el territorio español hasta llegar a 2.750 a finales del año 2026. Actualmente, Nickel cuenta con algo más de 2.500 puntos, lo que representa un crecimiento cercano al 10%.

El objetivo de Nickel se centra en mejorar la inclusión financiera y facilitar el acceso al efectivo en España, inspirándose en el modelo ya consolidado en el mercado francés, donde la expansión de puntos de acceso ha permitido llegar a colectivos habitualmente excluidos del sistema bancario tradicional. De acuerdo con Europa Press, la estrategia de la empresa contempla el desarrollo de alianzas con comercios locales, tales como estancos o administraciones de loterías, que funcionan como puntos de acceso a sus servicios.

Nickel, que pertenece al grupo BNP Paribas, se define formalmente como una entidad de pagos, ya que no dispone de licencia bancaria. Sin embargo, ofrece operaciones equivalentes a las de un banco convencional, incluyendo la apertura de cuentas —con IBAN español—, la emisión de tarjetas de débito y la posibilidad de realizar ingresos o retiradas de efectivo desde los puntos Nickel. Esta orientación ha convertido a la firma en una alternativa para quienes encuentran barreras en las entidades financieras tradicionales.

La consejera delegada destacó, según consignó Europa Press, que la principal base de clientes de la empresa está integrada por usuarios que no cumplen los requisitos exigidos por la banca tradicional para la apertura de cuentas ordinarias. No obstante, Toña matizó que esto no implica estándares menos estrictos en el control de riesgos. Nickel, indicó la ejecutiva, opera bajo la supervisión del Banco de España y debe adherirse a toda la normativa de reporte aplicable al sector financiero.

La fidelidad de los clientes constituye otro de los factores que diferencian a Nickel dentro del mercado español. Tal como detalló Europa Press, aunque la empresa no comunica datos concretos sobre el número de usuarios en España, al contrario de lo que sucede en su matriz francesa, sí compartió algunos indicadores sobre su clientela: el 51% de los nuevos usuarios accede al servicio por recomendación, mientras que, entre aquellos que deciden dejar la entidad, los motivos suelen relacionarse con la necesidad de acceder a productos más complejos o crédito, productos que Nickel no tiene previsto incorporar a corto plazo.

La importancia de la cuenta Nickel para los clientes también fue resaltada por Toña en sus declaraciones al medio. Un 87,1% de los usuarios afirmó utilizar su cuenta en la entidad como la principal, mientras que el 12,9% la emplea en calidad de cuenta secundaria. Esta información, publicada por Europa Press, refleja el peso de Nickel como solución financiera principal para sus clientes.

Otra faceta del modelo de negocio de Nickel es su colaboración con comercios locales en toda España, lo que permite mantener servicios financieros esenciales incluso en zonas afectadas por el cierre de sucursales bancarias. Así lo señaló la consejera delegada al medio, apuntando que existe una presencia especialmente significativa en ciudades de menor tamaño.

Con la mirada puesta en fortalecer el crecimiento progresivo de la red, Nickel mantiene que su estrategia en España replica el planteamiento seguido en Francia, donde actualmente funcionan más de 8.300 puntos Nickel. La presencia física de la compañía, según puntualizó Toña a Europa Press, constituye una parte central del modelo de negocio, orientado desde sus inicios a la inclusión financiera.

Elificación de alianzas con actores locales y la ausencia de productos crediticios a corto plazo, junto al enfoque dirigido a quienes no cuentan con una cuenta bancaria tradicional, marcan la hoja de ruta de Nickel en el mercado español, donde aspira a consolidarse como alternativa para segmentos subatendidos y zonas menos cubiertas por la banca convencional. La empresa sostiene que la inclusión financiera no es un proyecto específico dentro de su estructura, sino el eje sobre el que gira toda su actividad, una postura, afirmó Toña, que define la esencia de la firma y se refleja en la inversión y expansión prevista para los próximos años.