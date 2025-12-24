Agencias

Moreno valora la "voz serena" del Rey Felipe VI y reivindica el espíritu de la Transición como "modelo a seguir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha valorado este miércoles la "voz serena" expresada por el Rey Felipe VI en su tradicional Mensaje de Navidad y ha reivindicado el "espíritu de la Transición" como "modelo a seguir".

Moreno se ha expresado de este modo en su cuenta oficial de la red social X minutos después de concluir la emisión del Mensaje de Navidad del monarca, que ha apostado por preservar la convivencia pidiendo diálogo y ejemplaridad poniendo como ejemplo lo logrado en la Transición y ha alertado del "hastío" por la tensión política.

"Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso. Un mensaje que hace país sobre la base de la convivencia y el entendimiento", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha defendido que "el espíritu de la Transición es un modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos".

Previamente, el presidente de la Junta ha felicitado la Navidad y la Nochebuena con otro mensaje en X donde ha animado a "disfrutar" de estos "días de reencuentros, de abrazos con nuestros seres queridos, de momentos entrañables que se nos graban en la memoria y el corazón".

Moreno acompaña su mensaje de una felicitación ilustrada con un Belén iluminado a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con este texto: "¿Sabes que la luz nació en Andalucía? Desde esta tierra luminosa, te deseo una Feliz Navidad y un año nuevo lleno de alegrías".

