Luis Vicente 'Pinocho' reivindica su filiación con Anabel Pantoja y reclama una prueba de ADN "sin más vuelta de hoja"

Luis Vicente Rico, más conocido como 'Pinocho', sigue decidido a que la Justicia aclare si es o no hijo biológico de Bernardo Pantoja y, por tanto, hermano de Anabel Pantoja, en un proceso de filiación que lleva arrastrando en los últimos años. El Tribunal Supremo ha dado ya pasos clave para encauzar el procedimiento, que pasa por la práctica de una prueba de ADN entre Luis Vicente y la hija del fallecido, de modo que sea un análisis genético el que determine si existe o no ese vínculo familiar que él lleva años reivindicando.

En este contexto, 'Pinocho' vuelve a hablar con naturalidad y cierta ironía sobre su papel en el clan Pantoja. Preguntado por si se ve como el "primer" hermano de Anabel, lo tiene claro: "¿El primero? Porque soy mayor que ella", responde, dejando entrever que, si se confirma la filiación, le correspondería ese lugar en la familia. Lejos de dramatizar, resume su postura con una frase rotunda sobre lo que considera que debe ocurrir ahora: "Bueno, que se haga la prueba y ya está. No hay más vuelta de hoja, no", insistiendo en que todo pasa por ese análisis de ADN que lleva tiempo reclamando y que, a su juicio, despejaría cualquier duda.

A pesar del evidente conflicto judicial, Luis Vicente asegura que su intención no es abrir una guerra personal con Anabel, sino aclarar su identidad. De hecho, reconoce que le gustaría en un futuro poder tener con ella, como mínimo, un trato "cordial": "Sí, claro, un trato cordial y ya está", afirma, marcando así un tono más conciliador de puertas afuera, incluso mientras espera que el caso llegue a juicio. "Ya a esperar que nos den la fecha de juicio, que esperemos que sea pronto y ya está", explica, dejando claro que su estrategia pasa por seguir el camino judicial sin alimentar más ruido mediático del necesario.

En lo personal, 'Pinocho' subraya la importancia que tiene en esta etapa su estrecha relación con Junco, la viuda de Bernardo Pantoja, con la que se ha alineado en estos años tanto en lo afectivo como en lo simbólico. "Con Junco nos llevamos bien, somos uña y carne y somos familia, prácticamente", asegura, describiéndola como un apoyo constante con quien comparte recuerdos de Bernardo y también el desgaste que supone tener permanentemente los focos encima. Esa alianza se ha convertido en uno de los pilares de su día a día, mientras ambos gestionan su particular batalla frente al entorno más cercano de la tonadillera.

A pesar de todo lo vivido y de la cantidad de titulares que ha generado su historia, Luis Vicente no se ve capitalizando este relato en forma de libro o de proyecto personal. "Yo no me veo escribiendo un libro, la verdad", admite, restando importancia al interés mediático que le rodea. Su prioridad, insiste, sigue siendo la misma: que un juez, y una prueba de ADN, pongan negro sobre blanco si es, como sostiene, hijo de Bernardo Pantoja y hermano de Anabel.