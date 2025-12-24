Agencias

Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles una nueva ronda de ataques contra posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado una "infraestructura" del grupo y zonas de "lanzamiento de ataques" a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y Hezbolá.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que varios edificios y "otras infraestructuras utilizadas recientemente por miembros de este grupo terrorista han sido destruidas en estos ataques".

"La presencia de zonas de lanzamiento de proyectiles viola el acuerdo de alto el fuego acordado, por lo que las fuerzas de Israel seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y evitar los intentos de restaurar la organización terrorista Hezbolá", recoge el documento.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

EuropaPress

