Inka Martí duda de la presencia de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Nochebuena

La posibilidad de que parte de la familia Martínez de Irujo pase la Nochebuena en diferentes hogares responde, según Inka Martí, a los desafíos organizativos comunes en estas fechas, donde la logística obliga a muchas familias a repartir su tiempo entre distintas casas. En declaraciones recogidas por el medio, la escritora señaló que aún desconoce si Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan compartirán la tradicional cena navideña junto a ella y su familia, ya que la pareja, al igual que otros miembros, debe coordinar su presencia entre varias celebraciones. Martí manifestó que en principio "creo que quería venir", refiriéndose a Cayetano, pero también mencionó que podrían encontrarse en la misma situación de tener que dividirse entre ambas familias.

Según publicó el medio, Inka Martí llegó al Palacio de Liria y abordó las especulaciones sobre supuestas tensiones familiares al justificar su ausencia en la reciente boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: "No pudimos, porque teníamos mucho lío", aclaró la escritora, subrayando que no existió conflicto alguno y restando importancia a los rumores sobre posibles desencuentros internos. De este modo, Martí priorizó la organización y los compromisos personales como las principales razones detrás de su no asistencia a la ceremonia, quitando peso a las especulaciones en torno a su relación con otros integrantes de la familia.

En relación con la presencia de otros miembros, Martí también se refirió al estado de salud de Fernando, transmitiendo un mensaje tranquilizador. La escritora aseguró que Fernando se encuentra "muy bien", "está estupendo, está genial", según consignó el medio, y afirmó que ya está recuperado tras haber pasado por una enfermedad. Así, dejó claro que su estado actual es bueno y que este aspecto representa un motivo de satisfacción familiar en el inicio de las celebraciones navideñas.

Sobre la posible asistencia de Tana Rivera a la cena, Inka Martí indicó: "No he hablado con Eugenia", por lo que desconoce si estará en la mesa de Nochebuena. Sumó que, de acuerdo con la dinámica de muchas familias extensas, es probable que Tana también divida su tiempo durante las festividades para reunirse con diferentes ramas familiares. El medio detalló que, al transmitir esta normalidad sobre la cuestión, Martí hace énfasis en que compartir las fiestas con diversos grupos se ajusta a la realidad de la mayoría de las familias en España, que deben ajustarse y coordinar las agendas de sus integrantes cada diciembre.

La escritora también mencionó lo especial que resultan estas fechas para Jacobo Siruela, su marido, quien, según relató, siente una gran alegría por poder compartir momentos con sus hijos y nietos. Martí relató que "estarán también sus hijos y los nietos", lo que describe como un buen momento para el reencuentro y la convivencia familiar, tal como recogió el medio. Así, aunque reconoce que puede haber ausencias puntuales, señalan que el principal valor de estas reuniones radica en poder generar un espacio de encuentro y celebración familiar, independientemente de la presencia o no de todos los miembros.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Inka Martí afronta las fiestas navideñas con entusiasmo, consciente de los ajustes y acuerdos necesarios para coordinar la presencia de los distintos integrantes de la familia. Sostiene que la logística y la necesidad de reparto entre distintas casas determinan la composición de la mesa en estas fechas, y que las ausencias responden más a estas circunstancias organizativas que a problemas dentro del grupo familiar. En sus declaraciones subraya la intención de priorizar el valor de la familia y el disfrute de quienes sí pueden reunirse en cada ocasión, contribuyendo a ofrecer una imagen de normalidad en torno a la gestión de las celebraciones navideñas dentro de familias amplias y conocidas.