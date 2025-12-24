Agencias

Inka Martí duda de la presencia de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Nochebuena

La escritora reconoce que desconoce quiénes estarán finalmente acompañándola en la tradicional velada de diciembre, subrayando que estas fechas obligan a organizarse entre varias familias mientras resta importancia a rumores sobre supuestas tensiones familiares

Guardar

La posibilidad de que parte de la familia Martínez de Irujo pase la Nochebuena en diferentes hogares responde, según Inka Martí, a los desafíos organizativos comunes en estas fechas, donde la logística obliga a muchas familias a repartir su tiempo entre distintas casas. En declaraciones recogidas por el medio, la escritora señaló que aún desconoce si Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan compartirán la tradicional cena navideña junto a ella y su familia, ya que la pareja, al igual que otros miembros, debe coordinar su presencia entre varias celebraciones. Martí manifestó que en principio "creo que quería venir", refiriéndose a Cayetano, pero también mencionó que podrían encontrarse en la misma situación de tener que dividirse entre ambas familias.

Según publicó el medio, Inka Martí llegó al Palacio de Liria y abordó las especulaciones sobre supuestas tensiones familiares al justificar su ausencia en la reciente boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: "No pudimos, porque teníamos mucho lío", aclaró la escritora, subrayando que no existió conflicto alguno y restando importancia a los rumores sobre posibles desencuentros internos. De este modo, Martí priorizó la organización y los compromisos personales como las principales razones detrás de su no asistencia a la ceremonia, quitando peso a las especulaciones en torno a su relación con otros integrantes de la familia.

En relación con la presencia de otros miembros, Martí también se refirió al estado de salud de Fernando, transmitiendo un mensaje tranquilizador. La escritora aseguró que Fernando se encuentra "muy bien", "está estupendo, está genial", según consignó el medio, y afirmó que ya está recuperado tras haber pasado por una enfermedad. Así, dejó claro que su estado actual es bueno y que este aspecto representa un motivo de satisfacción familiar en el inicio de las celebraciones navideñas.

Sobre la posible asistencia de Tana Rivera a la cena, Inka Martí indicó: "No he hablado con Eugenia", por lo que desconoce si estará en la mesa de Nochebuena. Sumó que, de acuerdo con la dinámica de muchas familias extensas, es probable que Tana también divida su tiempo durante las festividades para reunirse con diferentes ramas familiares. El medio detalló que, al transmitir esta normalidad sobre la cuestión, Martí hace énfasis en que compartir las fiestas con diversos grupos se ajusta a la realidad de la mayoría de las familias en España, que deben ajustarse y coordinar las agendas de sus integrantes cada diciembre.

La escritora también mencionó lo especial que resultan estas fechas para Jacobo Siruela, su marido, quien, según relató, siente una gran alegría por poder compartir momentos con sus hijos y nietos. Martí relató que "estarán también sus hijos y los nietos", lo que describe como un buen momento para el reencuentro y la convivencia familiar, tal como recogió el medio. Así, aunque reconoce que puede haber ausencias puntuales, señalan que el principal valor de estas reuniones radica en poder generar un espacio de encuentro y celebración familiar, independientemente de la presencia o no de todos los miembros.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Inka Martí afronta las fiestas navideñas con entusiasmo, consciente de los ajustes y acuerdos necesarios para coordinar la presencia de los distintos integrantes de la familia. Sostiene que la logística y la necesidad de reparto entre distintas casas determinan la composición de la mesa en estas fechas, y que las ausencias responden más a estas circunstancias organizativas que a problemas dentro del grupo familiar. En sus declaraciones subraya la intención de priorizar el valor de la familia y el disfrute de quienes sí pueden reunirse en cada ocasión, contribuyendo a ofrecer una imagen de normalidad en torno a la gestión de las celebraciones navideñas dentro de familias amplias y conocidas.

Temas Relacionados

Inka MartíNochebuenaCayetano Martínez de IrujoBárbara MirjanJacobo SiruelaPalacio de LíriaNavidadFamiliaFernandoTana RiveraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Port de Barcelona acoge la 116 Copa Nadal con favoritismo para Guillem Pujol y Laura Rodríguez

Cientos de nadadores de diferentes niveles se reúnen en Barcelona para enfrentar 200 metros en aguas abiertas durante una de las competiciones acuáticas más emblemáticas de Europa, un evento que une tradición centenaria, espíritu festivo y solidaridad navideña

El Port de Barcelona acoge

El CD Leganés confirma a Igor Oca como técnico hasta final de temporada

La escuadra madrileña apuesta por la continuidad del preparador vasco, que asume el compromiso de revertir la difícil situación deportiva y lograr la permanencia, tras su paso por canteras y experiencias internacionales reconocidas

Infobae

Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EEUU que le son críticas

En una fuerte ofensiva contra las principales emisoras, el exmandatario estadounidense señala que deberían retirarse autorizaciones de transmisión a quienes mantienen posturas desfavorables hacia su administración, el Partido Republicano y el movimiento MAGA, según lo expresado en Truth Social

Trump propone cancelar las licencias

España expresa su solidaridad con el excomisario europeo Breton tras imponerle los EEUU restricciones de visado

El gobierno rechaza las medidas adoptadas por Washington contra Thierry Breton y defensores de derechos digitales, remarcando que representan un agravio en relaciones bilaterales y subraya la importancia de preservar la libertad de expresión en plataformas digitales europeas

España expresa su solidaridad con

Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

El ejército israelí informa la destrucción de infraestructuras atribuidas a Hezbolá en el sur libanés, justificando los operativos como respuesta a amenazas persistentes, en medio de crecientes críticas de Naciones Unidas y autoridades locales por incumplimiento del pacto de cese al fuego

Israel lanza una nueva batería