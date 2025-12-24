Eugenia Martínez de Irujo, hermética sobre Cayetano Martínez de Irujo en una Nochebuena que define como "muy tranquila"

En unos días clave marcados por las reuniones familiares, la Casa de Alba vuelve a convertirse en foco de atención al reunir, como cada año, a parte del clan en el Palacio de Liria para celebrar la Nochebuena. A su llegada, Inka Martí reconocía que dudaba de la presencia de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la cena familiar, explicando que, como ocurre en muchas familias, estas fechas implican organizarse y repartirse entre distintas casas. Minutos después hacía su entrada Eugenia Martínez de Irujo, evitando alimentar cualquier especulación sobre su hermano.

Preguntada directamente por la posible ausencia de Cayetano en la cena de esta noche, Eugenia optaba por la discreción absoluta. Zanjaba las cuestiones con un escueto "adiós, adiós. Pues... un besito. Adiós", una respuesta breve pero muy elocuente que deja entrever su intención de mantener estas cuestiones en el ámbito privado y no convertir la Nochebuena en un motivo de titulares incómodos.

Sobre sus propios planes para esta noche, sí se mostraba algo más abierta, subrayando la normalidad con la que pretende vivir la velada. Explicaba que le espera una noche "muy tranquila" y "una cena como siempre", reforzando la idea de que, más allá de las incógnitas sobre quién se sentará finalmente a la mesa, su objetivo es mantener las tradiciones y disfrutar de la familia en un ambiente lo más sereno posible.