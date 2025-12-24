Agencias

Eugenia Martínez de Irujo, hermética sobre Cayetano Martínez de Irujo en una Nochebuena que define como "muy tranquila"

Guardar

En unos días clave marcados por las reuniones familiares, la Casa de Alba vuelve a convertirse en foco de atención al reunir, como cada año, a parte del clan en el Palacio de Liria para celebrar la Nochebuena. A su llegada, Inka Martí reconocía que dudaba de la presencia de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la cena familiar, explicando que, como ocurre en muchas familias, estas fechas implican organizarse y repartirse entre distintas casas. Minutos después hacía su entrada Eugenia Martínez de Irujo, evitando alimentar cualquier especulación sobre su hermano.

Preguntada directamente por la posible ausencia de Cayetano en la cena de esta noche, Eugenia optaba por la discreción absoluta. Zanjaba las cuestiones con un escueto "adiós, adiós. Pues... un besito. Adiós", una respuesta breve pero muy elocuente que deja entrever su intención de mantener estas cuestiones en el ámbito privado y no convertir la Nochebuena en un motivo de titulares incómodos.

Sobre sus propios planes para esta noche, sí se mostraba algo más abierta, subrayando la normalidad con la que pretende vivir la velada. Explicaba que le espera una noche "muy tranquila" y "una cena como siempre", reforzando la idea de que, más allá de las incógnitas sobre quién se sentará finalmente a la mesa, su objetivo es mantener las tradiciones y disfrutar de la familia en un ambiente lo más sereno posible.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 79.432, el 'Gordo' del Sorteo de Navidad 2025, riega La Bañeza, otros dos pueblos leoneses y Madrid

Miles de personas celebran en varias localidades leonesas y la capital española tras conocerse el resultado más esperado del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que repartió millones y desató la alegría en la mañana del 22 de diciembre

Infobae

Harbour Energy compra LLOG Exploration por 2.724 millones de euros para operar en el Golfo de México

La operación, valorada en más de 3.200 millones de dólares, permitirá a la firma del Reino Unido sumar recursos petroleros en aguas profundas estadounidenses y reforzar su presencia internacional, según declaraciones de los máximos responsables de ambas compañías

Harbour Energy compra LLOG Exploration

Telefónica cifra en 2.500 millones el coste del ERE y el ahorro anual en unos 600 millones a partir de 2028

La compañía prevé que la reducción de plantilla, que incluye a unas 5.500 personas, suponga una provisión millonaria que, según sus cálculos, permitirá mejorar la generación de caja y lograr importantes eficiencias a partir de 2026

Telefónica cifra en 2.500 millones

Honeywell ajusta previsiones tras la escisión del negocio de materiales avanzados

La compañía estadounidense reduce expectativas de ingresos, ganancias y flujo de caja para el cierre del año y 2025 tras reorganizar su estructura, anticipando impactos financieros extraordinarios y preparando nuevos segmentos para afrontar futuros desafíos empresariales

Honeywell ajusta previsiones tras la

Un tribunal de Lisboa ordena al líder del ultraderechista Chega retirar carteles contra la comunidad gitana

La justicia portuguesa obliga a André Ventura, aspirante presidencial, a eliminar pancartas en ciudades lusas en un plazo máximo de 24 horas bajo sanción diaria, tras demanda de ciudadanos afectados por mensajes discriminatorios impulsados durante su campaña

Un tribunal de Lisboa ordena