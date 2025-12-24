Agencias

El Supremo rechaza el despligue de la Guardia Nacional en Chicago

Guardar

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este martes una solicitud del presidente Donald Trump para autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, lo que supone un revés para el mandatario que quería el apoyo de estos efectivos para las redadas antimigratorias en una ciudad gobernada por los demócratas.

"En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois", ha señalado en un documento recogido por la agencia de noticias Bloomberg en el que ha alegado que el inquilino de la Casa Blanca solo puede tomar esta medida para ayudar a la aplicación de la ley en un estado bajo circunstancias "excepcionales".

La corte ha considerado en el mismo escrito que tampoco se ha demostrado que el presidente pueda legalmente "federalizar la Guardia Nacional en el ejercicio de su autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois".

El alto tribunal ha mantenido así vigente el fallo judicial que ha bloqueado el despligue de tropas desde el pasado 9 de octubre y tras deliberar, por tanto, durante más de dos meses. Esto supone una revisión inusualmente larga para una solicitud que alegaba que las tropas eran necesarias "para prevenir riesgos continuos e intolerables para la vida y la seguridad del personal federal".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha celebrado en un comunicado la decisión del Supremo al "reprender los intentos presidente Trump de militarizar y demonizar nuestra ciudad", mientras que el gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha calificado el fallo como "una gran victoria para Illinois y la democracia estadounidense".

Por su parte, la Casa Blanca ha asegurado "nada en el fallo de hoy menoscaba" la agenda del Gobierno, que "seguirá trabajando día tras día para proteger al pueblo estadounidense", en palabras de su portavoz Abigail Jackson.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 15 muertos tras volcar el autobús en el que viajaban en la isla de Java (Indonesia)

Investigadores analizan el tacógrafo, el descanso del conductor y el estado del vehículo para esclarecer el siniestro ocurrido en una ruta costera de Java, mientras los heridos reciben atención y las autoridades refuerzan los controles de transporte

Infobae

La Policía confirma que los asaltantes de la playa de Sídney fueron entrenados en Australia

Los videos incautados confirmaron que Sajid Akram y su hijo Naveed realizaron prácticas paramilitares y organizaron el atentado en Nueva Gales del Sur, descartando cualquier vínculo internacional y fortaleciendo la hipótesis de radicalización autónoma en Australia, según la policía

La Policía confirma que los

Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

La organización MPLJ advirtió que intensificará acciones armadas tras sabotar infraestructura energética estratégica, lo que agravó la crisis de combustible e incrementó la precariedad social, generando presión sobre la administración militar para responder a demandas políticas y sociales

Un grupo rebelde enfrentado a

Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

Las condiciones carcelarias y la salud de los huelguistas que protestan en cárceles británicas han generado presión internacional sobre el gobierno, mientras familiares y organismos sociales denuncian trato desigual y demandan revisión urgente del acceso sanitario y protocolos penitenciarios

Hospitalizados dos de los activistas

Un tribunal de Malasia rechaza la solicitud de Najib para cumplir condena bajo arresto domiciliario

La Corte Suprema desestimó el pedido de la defensa de Najib Razak respaldado en supuestas facultades reales, al ratificar que sólo la Junta de Indultos puede decidir sobre beneficios penitenciarios, sin excepciones por acto administrativo ni decreto informal

Un tribunal de Malasia rechaza