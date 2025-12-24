El Parlamento de Argelia aprueba un proyecto de ley para tipificar como crimen el colonialismo francés

Las sanciones contempladas en la nueva ley aprobada en Argelia alcanzan de cinco a diez años de prisión para quienes insulten la memoria de las víctimas o decidan ensalzar o justificar el pasado colonial. El texto también demanda que Francia ofrezca disculpas oficiales por los crímenes cometidos durante los 132 años del dominio francés en el país y define una larga serie de abusos, incluyendo el uso de armas prohibidas, ejecuciones extrajudiciales y pruebas nucleares en el Sahara, según publicó el diario 'Echorouk'.

El Parlamento de Argelia votó por unanimidad el proyecto compuesto por cerca de treinta artículos, que tipifica judicialmente como crimen el periodo de ocupación francesa. De acuerdo con el medio 'Echorouk', la iniciativa legislativa se fundamenta en el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el principio de no impunidad y la búsqueda de reparación histórica. Esta nueva legislación procura que se reconozca a nivel internacional el impacto de la colonización y que se establezca el deber de rendición de cuentas por parte de Francia.

Entre los delitos incluidos en la normativa aparecen asesinatos y ataques militares contra la población civil, el empleo de minas antipersonales, la realización de pruebas nucleares en territorio argelino, secuestros, torturas, violaciones, apropiación de recursos estatales y una larga lista de abusos recogida por la ley. El texto enfatiza la necesidad de proteger la memoria nacional y el territorio, haciendo hincapié en que no se dirige al pueblo francés en su conjunto, sino que establece responsabilidades concretas sobre el régimen colonial. Así lo manifestó el presidente del Parlamento, Ibrahim Boughali, al expresar que el propósito de la norma consiste en preservar la memoria histórica nacional.

El ministro de Asuntos de los Veteranos, Abdelmalek Tachrift, destacó que la determinación del Parlamento de aprobar esta ley ubica a Argelia en una posición de igualdad con el poder colonial de su pasado. Tachrift insistió, según consignó 'Echorouk', en que "el colonialismo cometió graves violaciones, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyas consecuencias se extendieron tanto al territorio como a su gente... el deber de justicia histórica, requisito mínimo para la equidad, obliga a quienes perpetraron estos crímenes a asumir su plena responsabilidad histórica ofreciendo una disculpa formal y explícita".

La ley argelina, aprobada tras décadas de reclamaciones por parte de diversas organizaciones y autoridades nacionales, incluye una enumeración precisa de casi treinta actos considerados crímenes durante el periodo colonial. Según reportó 'Echorouk', Argelia exige tanto el reconocimiento explícito como una petición formal de perdón por parte del Gobierno francés, centrándose principalmente en las víctimas de la represión y los abusos cometidos durante la ocupación.

El periodo colonial francés en Argelia, que se extendió durante 132 años entre los siglos XIX y XX, dejó un legado de sufrimiento y represión. No fue hasta el año 1962 que el país logró su independencia, tras una guerra de liberación de varios años. Las consecuencias del dominio francés continuaron más allá de esa fecha: pruebas nucleares se realizaron en su territorio durante, al menos, cuatro años adicionales, generando daños ambientales y en la salud de la población local.

Las penas previstas en la legislación no sólo alcanzan actos de menosprecio a las víctimas, sino también la justificación o exaltación del colonialismo, incluyéndose expresamente la penalización de manifestaciones que puedan interpretarse como apología de aquellos hechos. Los legisladores argelinos han resaltado que la medida busca también evitar la impunidad, sentando las bases para futuras iniciativas internacionales de reconocimiento y reparación.

El texto aprobado recoge la demanda histórica de los argelinos para que el Estado francés afronte su papel en la historia reciente del país, asumiendo responsabilidades por las prácticas y políticas impuestas durante la dominación. En línea con las declaraciones de diversos funcionarios entrevistados por 'Echorouk', el énfasis de la ley radica en la justicia y la equidad, así como en el rechazo de cualquier forma de olvido o justificación de los abusos sufridos durante el periodo de colonización.