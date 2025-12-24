Agencias

El Gobierno de Colombia tacha de "cínicos" a los grupos armados que han anunciado un alto el fuego

Guardar

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha tachado de "cínicos y mentirosos" a los grupos armados que han anunciado en los últimos días una tregua, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los recientes hechos violentos que se han enfrentado en distintos puntos del país.

"Estos criminales (que) han anunciado que harán un cese al fuego son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su DN existe simplemente el delito, entonces es difícil creerles o es imposible creerles", ha manifestado en un acto celebrado en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

El jefe de la cartera militar ha criticado que las organizaciones paramilitares "exigen y piden que lleguen vías, pero atacan a nuestros ingenieros militares y civiles cuando estamos construyendo vías; dicen que quieren salud, pero atacan con drones los hospitales transitorios transitorios que hacemos con nuestro Ministerio de Salud; (dicen) que quieren educación, pero buscan mantener aislados y esclavos del narcotráfico a las personas".

Al hilo, ha hecho un llamamiento a los residentes de las zonas con cultivos de coca: "tienen que ser conscientes que cultivar coca con uso ilícito se traslada a aproximadamente 9.000 muertes por sicariato en las calles de Colombia (y) en violencia".

"Lo mejor que pueden hacer estos criminales es desmovilizarse, es transitar a la vía legal y esa vía legal está abierta para todos", ha asegurado.

Sánchez ha advertido sin embargo que "la paz la seguridad no pueden depender de que un criminal diga: hoy no los mato", sino que "debe responder a la decisión absoluta del Estado colombiano para que esta amenaza no exista".

El ministro ha hecho estas declaraciones después de que esta semana hayan sido secuestrados y posteriormente liberados unos 20 militares mientras realizaban un operativo contra el ELN, que el pasado domingo anunció un alto el fuego temporal con motivo de las fiestas navideñas. Días antes, el grupo realizó un paro armado de 72 horas durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', ha anunciado el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

Colectivos de derechos humanos denuncian el agravamiento del estado de salud entre manifestantes detenidos por protestar frente a fábricas británicas, mientras exigen acceso médico independiente y mayor transparencia sobre la situación en centros penitenciarios, según medios locales e internacionales

Hospitalizados dos de los activistas

Rusia afirma que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz

El Kremlin expresa dudas sobre las recientes sugerencias presentadas por Kiev y países europeos al documento promovido por Washington, mientras Moscú insiste en celebrar una nueva ronda de conversaciones y persisten los intentos multilaterales para acercar posiciones ante la guerra

Rusia afirma que los cambios

El Teatro Real abre sus puertas con todo listo para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Cientos de personas desafían el frío desde la madrugada en Madrid para conseguir un puesto y vivir de cerca la mayor cita anual del azar, marcada por estrictos controles, tradiciones centenarias y un despliegue logístico sin precedentes

El Teatro Real abre sus

La Policía confirma que los asaltantes de la playa de Sídney fueron entrenados en Australia

Las autoridades australianas confirmaron que todo el adiestramiento operativo y la radicalización de los responsables del atentado en Bondi Beach ocurrieron exclusivamente en Nueva Gales del Sur, sin nexos comprobados con redes, individuos ni centros del exterior

La Policía confirma que los

Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

La explosión en un conducto de Agadem desencadenó la paralización de la refinería Soraz, generando escasez, despidos y protestas, mientras la retirada de ejecutivos extranjeros agravó la crisis energética y la presión social sobre el gobierno de Abdourahmane Tchiani

Un grupo rebelde enfrentado a