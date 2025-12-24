El Gobierno de Colombia tacha de "cínicos" a los grupos armados que han anunciado un alto el fuego

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha tachado de "cínicos y mentirosos" a los grupos armados que han anunciado en los últimos días una tregua, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los recientes hechos violentos que se han enfrentado en distintos puntos del país.

"Estos criminales (que) han anunciado que harán un cese al fuego son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su DN existe simplemente el delito, entonces es difícil creerles o es imposible creerles", ha manifestado en un acto celebrado en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

El jefe de la cartera militar ha criticado que las organizaciones paramilitares "exigen y piden que lleguen vías, pero atacan a nuestros ingenieros militares y civiles cuando estamos construyendo vías; dicen que quieren salud, pero atacan con drones los hospitales transitorios transitorios que hacemos con nuestro Ministerio de Salud; (dicen) que quieren educación, pero buscan mantener aislados y esclavos del narcotráfico a las personas".

Al hilo, ha hecho un llamamiento a los residentes de las zonas con cultivos de coca: "tienen que ser conscientes que cultivar coca con uso ilícito se traslada a aproximadamente 9.000 muertes por sicariato en las calles de Colombia (y) en violencia".

"Lo mejor que pueden hacer estos criminales es desmovilizarse, es transitar a la vía legal y esa vía legal está abierta para todos", ha asegurado.

Sánchez ha advertido sin embargo que "la paz la seguridad no pueden depender de que un criminal diga: hoy no los mato", sino que "debe responder a la decisión absoluta del Estado colombiano para que esta amenaza no exista".

El ministro ha hecho estas declaraciones después de que esta semana hayan sido secuestrados y posteriormente liberados unos 20 militares mientras realizaban un operativo contra el ELN, que el pasado domingo anunció un alto el fuego temporal con motivo de las fiestas navideñas. Días antes, el grupo realizó un paro armado de 72 horas durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', ha anunciado el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.