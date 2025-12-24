Agencias

El Ejército de Israel demuele la vivienda en Cisjordania de un palestino acusado de matar a un israelí

Una excavadora derribó una casa en Bazariya vinculada a un fallecido señalado por un ataque mortal, según fuentes oficiales, mientras residentes locales y la agencia WAFA condenan las acciones, calificándolas como un “crimen atroz” contra la población

Guardar

El jefe del consejo municipal de Bazariya, Hazem Yasine, calificó la reciente operación militar en la localidad como un “crimen atroz”, declaración reproducida por la agencia de noticias palestina WAFA, la cual también informó que la demolición se efectuó con maquinaria pesada. Según WAFA, la vivienda derribada estaba vinculada a Malik Salem, uno de los dos palestinos señalados como responsables de un ataque mortal registrado el pasado 10 de julio contra un guardia de seguridad israelí, identificado como Shalev Zvuluny, de 22 años.

De acuerdo con el anuncio del Ejército de Israel, la demolición tuvo lugar este miércoles en Cisjordania y tenía como objetivo la residencia de Salem en Bazariya. Las autoridades militares israelíes atribuyeron la acción a los hechos ocurridos en un supermercado de los asentamientos de Gush Etzion, ubicados entre Jerusalén y Hebrón, donde Zvuluny, de 22 años, falleció tras ser apuñalado por los supuestos atacantes.

El medio WAFA detalló que el ataque se desarrolló cuando dos palestinos, identificados como Mahmud Abed y Malik Salem, atacaron a Zvuluny frente a un supermercado, lograron quitarle su arma y se enfrentaron a disparos con un soldado presente en el lugar. Según lo reportado por las fuerzas israelíes y reproducido por el mismo medio, ambos presuntos atacantes murieron durante este enfrentamiento armado.

La intervención del Ejército israelí incluyó el uso de una excavadora para demoler la vivienda en cuestión, según especificaron tanto el propio Ejército en su comunicado como fuentes consultadas por WAFA. Las autoridades locales y residentes expresaron su rechazo a la operación, tildándola de represalia colectiva y enfatizando el impacto de estas medidas sobre la población civil. WAFA recogió también la postura palestina, que puntualizó que Salem perdió la vida el 10 de julio en la zona sur de Belén, debido a disparos de las fuerzas israelíes.

La práctica de demoler viviendas de acusados de ataques con resultado de muerte ha sido defendida por el Ejército de Israel como un método disuasorio, aunque organizaciones de derechos humanos y representantes palestinos han cuestionado la legalidad y la eficacia de estas acciones, argumentando sus repercusiones para los familiares y vecinos de los señalados. El caso de la casa en Bazariya se suma a una serie de demoliciones similares efectuadas en los últimos años a raíz de ataques en zonas cercanas a asentamientos y otros puntos de conflicto.

Tal como consignó WAFA, el despliegue militar y la destrucción de la casa originaron manifestaciones de condena entre autoridades municipales y residentes de la localidad. Las declaraciones de Yasine reflejaron el malestar de la población, que denunció el suceso como un agravio grave durante un periodo de tensiones y enfrentamientos recurrentes en la región.

El Ejército israelí, por su parte, subrayó la relación directa entre la residencia demolida y el ataque del pasado julio. En su comunicación oficial, remarcó que los autores del apuñalamiento resultaron muertos durante el intercambio de disparos posterior al atentado, acontecimiento al que vinculan la demolición llevada a cabo.

El suceso ha intensificado el debate sobre las medidas de seguridad y las respuestas militares dentro de Cisjordania, donde las demoliciones de viviendas continúan generando críticas y llamados a la moderación por parte de diversas organizaciones y portavoces. En este contexto, informó WAFA, la población de Bazariya afronta las consecuencias materiales y sociales de la demolición, mientras persisten las disputas en torno a las políticas de seguridad israelíes y su impacto sobre las comunidades palestinas.

Temas Relacionados

Ejército de IsraelCisjordaniaDemolición de viviendasMahmud AbedMalik SalemShalev ZvulunyBazariyaGush EtzionHazem YasineWAFAEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más consistente para acortar distancias con Alcaraz y Sinner"

Tras una temporada marcada por grandes desafíos, el joven italiano reconoce la necesidad de evolucionar en pista dura y fortalecer su equipo técnico, buscando cerrar la brecha con quienes dominan actualmente el circuito profesional masculino de tenis

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más

Castro asegura que culminará su mandato al frente de Honduras

Castro asegura que culminará su

Al menos ocho detenidos en las protestas en Bolivia contra el fin del subsidio al diésel

Manifestantes intentaron ingresar a la sede del Gobierno en La Paz y detonaron explosivos, provocando varios heridos y enfrentamientos con la policía, mientras líderes sindicales aseguran que continuarán las movilizaciones tras fracasar el diálogo con Rodrigo Paz

Al menos ocho detenidos en

Eugenia Martínez de Irujo, hermética sobre Cayetano Martínez de Irujo en una Nochebuena que define como "muy tranquila"

Al reunirse la familia en el Palacio de Liria, Eugenia evita comentarios sobre su hermano, responde con cortesía a preguntas y destaca que solo busca un encuentro familiar apacible y tradicional, intentando esquivar cualquier polémica ante los medios

Eugenia Martínez de Irujo, hermética

El Gobierno suprime la obligación de presentar la declaración del IRPF a los perceptores del paro

El Ejecutivo elimina la exigencia fiscal para quienes reciben subsidio por desempleo, una medida urgente publicada en el BOE que busca reducir la carga administrativa y evitar perjuicios económicos para millones de contribuyentes con ingresos bajos

El Gobierno suprime la obligación