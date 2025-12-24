Agencias

El CD Leganés confirma a Igor Oca como técnico hasta final de temporada

El técnico vasco Igor Oca continuará ya hasta final de esta temporada 2025-2026 al frente del CD Leganés, equipo que ocupa puestos de descenso en LaLiga Hypermotion y al que llegó inicialmente como interino como sustituto de Paco López, destituido a principios de diciembre.

"El CD Leganés seguirá contando con Igor Oca como entrenador del primer equipo. Tras hacerse cargo del equipo el pasado 5 de diciembre, el técnico vasco continuará al frente de la primera plantilla a la vuelta del parón navideño y hasta final de temporada", informó el club 'pepinero' en su página web.

Oca, de 44 años, llegó el pasado verano a la entidad procedente del Sestao River para dirigir al filial, al que mantuvo en puestos de 'playoff' de ascenso desde comienzos de temporada. El entrenador comenzó su andadura en el fútbol formativo en las canteras de Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club y Levante, y "posee también una amplia experiencia a nivel internacional", habiendo ocupado puestos de relevancia en el Atlético San Luis, Independiente del Valle o Universidad Católica del Ecuador, entre otros, disputando competiciones como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

El principal reto de Oca será el de sacar al CD Leganés de los puestos de descenso en los que está en la actualidad, aunque a tan sólo un punto de la salvación. Bajo su dirección, el equipo 'pepinero' todavía no ha ganado, con dos empates y una derrota.

El Leganés también informó que el 'staff' del vasco estará compuesto por Iván Gómez, que le ha acompañado como segundo entrenador en el filial del Alavés, del Levante y del propio Leganés 'B', Alberto Bueno, que también estaba en el filial junto a Oca, y Nano Rivas.

