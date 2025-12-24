El 58% de la población española ve inaccesibles los recursos contra la soledad no deseada, según un estudio

Más de la mitad de la población española (58%) considera que los recursos contra la soledad no deseada no son accesibles y dos de cada tres cree que son insuficientes.

Así se desprende del informe 'Perspectivas y buenas prácticas en la intervención social con personas mayores en entidades del tercer sector en España', proyecto desarrollado por el Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real, con la colaboración y financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Para la obtención de los resultados, la Fundación ha encuestado este año a 1.509 personas de más de 18 años, de las que más de 300 son mayores de 65 años.

En este sentido, del estudio se desprende que los recursos para combatir la soledad no deseada no son accesibles para la población mayor (en su mayoría mujeres) y dos de cada tres indican que la cobertura de estos recursos es insuficiente.

La investigación social realizada por Fundación Santa María la Real ha permitido identificar necesidades, buenas prácticas y posibles soluciones en la intervención social con personas mayores en tres líneas específicas: envejecimiento activo y saludable, brecha digital y soledad no deseada.

Además, el mapeo de recursos dirigidos a población mayor en España realizado durante el proyecto, desvela que tres de cada cinco recursos son ejecutados por entidades del Tercer Sector pero que un 8% de los proyectos desarrollados por estas entidades no superan el año de ejecución.

Por otro lado, el estudio refleja que la percepción de accesibilidad continúa siendo "negativa" en recursos dirigidos a reducir la brecha digital, ya que el 49,1% de la población general considera que este tipo de recursos son "poco o nada accesibles".

Igualmente, señala que las personas mayores suelen conocer mayoritariamente recursos orientando al envejecimiento activo y saludable (89,4%) pero añade que en parte es debido a la alta visibilidad de servicios tradicionales como residencias o centros de día y de noche.

De la misma manera, indica que un 41% de las personas mayores conocen al menos un recurso destinado a su inclusión digital y poco más de la mitad (58%) sabe de algún recurso para combatir la soledad no deseada.

También destaca que los recursos vinculados al envejecimiento activo y saludable obtienen las valoraciones medias más bajas (media global 3,77 puntos) en comparación con los orientados a la soledad no deseada (4,09 puntos) y la brecha digital (3,86 puntos).

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

Por otro lado, la principal demanda expresada por la población mayor para mejorar su bienestar y acceso a recursos se centra en mejorar la difusión e información de los recursos disponibles, con especial énfasis en que sea accesible y adaptada.

Finalmente, tras el estudio realizado, la Fundación ha propuesto incorporar "eficaz y eficientemente" la perspectiva de género en las políticas, proyectos y programas de envejecimiento; consolidar la cultura de evaluación y seguimiento de los programas ejecutados por las entidades del Tercer Sector, así como la difusión de sus resultados y aprendizajes; y potenciar la difusión e información de los servicios ofrecidos a mayores en cada territorio para asegurar su conocimiento y más personas puedan beneficiarse de estos.