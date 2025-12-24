Agencias

Crecen a seis los muertos al estrellarse un avión de la Marina mexicana en Texas

La Marina mexicana ha anunciado este martes la muerte de una persona que estaba desaparecida después de que un avión de este cuerpo militar con ocho pasajeros a bordo se haya estrellado en aguas de la bahía de Galveston, en el estado de Texas, dejando solo dos supervivientes.

Así lo ha confirmado en un comunicado después de que los equipos de búsqueda y rescate hayan encontrado el cuerpo sin vida de esta última víctima que viajaba junto a otras siete personas en el avión siniestrado.

El vehículo realizaba una misión médica cuando sufrió el accidente y e iban a bordo cuatro tripulantes navales, todos fallecidos, y cuatro civiles, incluidos un médico y un niño de dos años que murieron, y dos enfermeras que sobrevivieron al suceso.

Todos viajaban en el avión 'King Air ANX 1209' cuando intentaba en el aeropuerto internacional Shcoles, en la citada localidad, antes de sufrir el siniestro alrededor de las las 15.17 horas (hora local, 22.17 hora peninsular española).

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido sus condolencias a las familias de las víctimas durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que el Gobierno investigará la causa del accidente ya que "hubo alrededor de diez minutos durante los cuales se perdió la comunicación con la aeronave".

