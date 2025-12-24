Agencias

BP vende el 65% de Castrol a Stonepeak por unos 5.000 millones

Guardar

BP ha llegado a un acuerdo con Stonepeak para la venta del 65% de Castrol, con un valor de empresa de 10.100 millones de dólares (8.572 millones de euros), lo que implica unos ingresos netos de aproximadamente 6.000 millones de dólares (5.092 millones de euros) para la petrolera británica, que retendrá una participación minoritaria del 35% en la marca de aceites y lubricantes para la automoción.

La transacción, que se espera completar a finales de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias, forma parte del programa de desinversiones por importe de 20.000 millones de dólares (16.974 millones de euros) previamente anunciado por BP y del que ha alcanzado hasta la fecha unos 11.000 millones de dólares (9.335 millones de euros).

Una vez finalizada la transacción, se constituirá una nueva empresa conjunta con una participación del 65% de Stonepeak y del 35% de BP. Tras un período de inmovilización de dos años, BP tiene la opción de vender su participación del 35% en Castrol.

La petrolera ha indicado que todos los fondos de la venta de Castrol se destinarán a reducir la deuda neta hasta alcanzar el objetivo de BP de entre 14.000 y 18.000 millones de dólares (11.882 y 15.277 millones de euros) para finales de 2027. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la deuda neta de BP era de 26.100 millones de dólares (22.151 millones de euros).

La previsión de BP de ingresos por desinversión para 2025 supera los 4.000 millones de dólares (3.395 millones de euros), de los cuales 1.700 millones de dólares (1.443 millones de euros) se han recibido según los resultados del tercer trimestre de 2025, y se espera que el resto se reciba para finales de 2025.

"El anuncio de hoy representa un excelente resultado para todas las partes interesadas. Concluimos una exhaustiva revisión estratégica de Castrol, que generó un gran interés y culminó en la venta de una participación mayoritaria a Stonepeak", ha señalado Carol Howle, consejera delegada interina de BP, para quien la venta permite generar valor para los accionistas.

"Hemos completado o anunciado más de la mitad de nuestro programa de desinversión previsto de 20.000 millones de dólares, cuyos ingresos fortalecerán significativamente el balance general de BP", ha apostillado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur rechazó “rumores falsos” sobre propuestas de reformas constitucionales, asegurando que no existe ninguna intención oficial de otorgar legitimidad independiente a Corea del Norte ni modificar la postura jurídica actual

Corea del Sur descarta reformar

Los últimos documentos del caso Epstein publicados por el Gobierno de EEUU incluyen referencias a Trump

Los últimos documentos del caso

El PP acusa a Sánchez de hacer nombramientos marcados por la corrupción y los escándalos y de trabajar en suceder a Page

El principal partido de la oposición denuncia que los recientes cambios en el gabinete impulsados por Pedro Sánchez reflejan una estrategia vinculada a cuestionamientos éticos, además de señalar intereses internos en el futuro liderazgo territorial del Partido Socialista

El PP acusa a Sánchez

La desgarradora despedida de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo a su prometido tras su repentina muerte

A través de sus redes sociales, la joven expresó profundo dolor por la partida de su pareja Pedro, compartió imágenes emotivas junto a él y una emotiva carta en la que resaltó el amor y la huella que dejó en su vida

Infobae

Hamás no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

Hamás no ve "indicios positivos"