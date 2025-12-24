Belarra acusa a Sánchez de "hacer campaña" con el "escudo social" que Podemos sacó adelante en el Gobierno anterior

En relación a los recientes desalojos de migrantes en Badalona poco antes de la Navidad, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señaló que este tipo de actuaciones no representa a la sociedad española y enfatizó que su partido busca transformar esa realidad. A partir de este hecho, Belarra cuestionó abiertamente las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y subrayó la importancia de redefinir la estrategia de la izquierda frente al avance conservador, indicó la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Belarra acusó al presidente del Gobierno de utilizar las medidas sociales aprobadas durante la legislatura anterior, impulsadas fundamentalmente por Podemos, como plataforma electoral. Entre estas iniciativas destacan la subida del salario mínimo interprofesional, el denominado "escudo social" –que abarca la prohibición de desalojos a personas vulnerables– y otras protecciones como la ampliación del bono social eléctrico. Según la dirigente de Podemos, la aprobación de estas políticas requirió un esfuerzo considerable de su formación y, a pesar de ello, ahora el Ejecutivo se atribuye sus resultados en los anuncios recientes, incluyendo el último decreto gubernamental de diciembre que abarca también el incremento de las pensiones y el ingreso mínimo vital.

Belarra manifestó que las medidas que actualmente el Gobierno presenta como logros propios en realidad surgieron bajo la presión ejercida por Podemos durante el gobierno de coalición, detalló Europa Press. La suspensión de los desahucios y el refuerzo de la protección para las familias vulnerables, pactados en su momento con Bildu y otros actores políticos, forman parte de este legado. Al respecto, Belarra declaró: “Pedro Sánchez sigue haciendo campaña con la subida al salario mínimo que le exigió Podemos; con el escudo social que le exigió Podemos. Y que, por cierto, nos costó sangre, sudor y lágrimas aprobar esa suspensión de los desahucios que ahora sacan pecho anunciando su prórroga”.

En la entrevista realizada en el programa 'Las mañanas' de RNE, la líder de Podemos analizó el resultado electoral en Extremadura, donde el Partido Popular obtuvo una victoria contundente y deberá contar con el respaldo de Vox para formar mayoría. Según informó Europa Press, Belarra atribuyó estos resultados a una “derechización” de la sociedad española provocada, en su opinión, por la ausencia de políticas progresistas y de cambios significativos por parte del Gobierno del PSOE, que, según ella, ha dejado de lado las expectativas de sus votantes en las elecciones del 23 de julio de 2023.

La líder de Podemos también expresó su preocupación por lo que definió como inacción gubernamental en ámbitos como la crisis habitacional y señaló que los recursos destinados a defensa se estarían incrementando en detrimento del gasto social, reportó Europa Press. Esta situación, añadió, permite que “las derechas estén más fuertes que nunca”.

Pese a las diferencias con el actual Ejecutivo, Belarra reafirmó la apuesta de su formación por liderar la izquierda transformadora en España y recalcó la necesidad de cambiar de rumbo en la estrategia progresista, con el fin de revertir el crecimiento del bloque conservador. Defendió que la única vía para enfrentar ese avance pasa por una alternativa de cambio liderada por Podemos.

Europa Press consignó que la dirigente morada también criticó al PSOE por dedicar más esfuerzo a “intentar acabar con su izquierda que a ganarle a la derecha”, además de impulsar la operación Sumar con el propósito de sustituir a Podemos por una opción política que no sobrepasara los límites fijados por el PSOE. Esta alusión incluyó una valoración negativa sobre el resultado de la confluencia en Sumar, que Belarra calificó como un “proyecto fallido”.

Preguntada sobre las negociaciones para formar una candidatura conjunta de izquierdas en las elecciones autonómicas de Aragón, Belarra explicó que Podemos trabajará para la constitución de postulaciones transformadoras y lo más inclusivas posibles, con el objetivo de consolidar tanto el poder social como el institucional. Según reportó Europa Press, la líder de Podemos apeló a las fuerzas políticas del espacio de Sumar para que reflexionen sobre su papel tras haber integrado lo que consideró un intento fallido y evalúen si optarán por levantar a la izquierda o seguir colaborando con un PSOE “acosado por la corrupción y con terribles casos de machismo”, al que además acusó de no intervenir en la crisis de la vivienda.

Sobre este aspecto, Belarra insistió en que la decisión sobre la reorganización de la izquierda no puede recaer solo en Podemos e instó a los integrantes de Sumar a decidir su futuro colectivo. También confirmó que siguen en marcha conversaciones discretas para alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones en Aragón, detalló Europa Press.

A lo largo de la entrevista, Belarra defendió la validez de las políticas sociales promovidas por su formación e insistió en que, pese a los retos y obstáculos, Podemos planea continuar impulsando una agenda progresista que, a su juicio, sigue siendo imprescindible para responder a las demandas y necesidades de una parte importante de la población española.