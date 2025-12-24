Agencias

Australia expulsa del país a un ciudadano británico por difundir símbolos nazis en redes sociales

El Gobierno de Australia ha retirado este miércoles el visado a un ciudadano de origen británico por supuestamente difundir símbolos nazis a través de redes sociales, por lo que será expulsado del país de forma inminente.

El ministro del Interior del país, Tony Burke, ha confirmado que el hombre, de 43 años, será deportado próximamente. Además, ha explicado que fue detenido a principios de este mes en el estado de Queensland.

"Casi todo el mundo con visado es bienvenido en este país, pero si alguien viene con el objetivo de promover el odio, puede marcharse. Vino a incitar al odio, así que no tiene la posibilidad de quedarse", ha aclarado en declaraciones a la cadena de televisión ABC.

La Policía Federal de Australia ha explicado que el hombre había estado publicando esvásticas nazis a través de una cuenta en una red social en la que también promovía la ideología nazi y hacía un llamamiento al uso de la violencia contra la comunidad judía.

Las fuerzas de seguridad del país han redoblado los esfuerzos frente a este tipo de acciones después de que quince personas murieran durante un tiroteo registrado el pasado 14 de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, cuando celebraban la festividad judía de Janucá.

