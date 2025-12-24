Agencias

Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov

Al menos una persona ha muerto y otras trece han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre una central termoeléctrica ubicada en la ciudad ucraniana de Járkov.

El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado desde Telegram que han sido cuatro los ataques que han caído sobre estas instalaciones, provocando una fuerte caída del sistema eléctrico de la ciudad, afectando directamente al suministro de calefacción y al transporte público.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Járkov, Anna Gontar, ha informado de que los heridos han sido ingresados y se encuentran en estado crítico. Se trata de civiles y se está a la espera de conocer si eran trabajadores de la planta. La víctima mortal, ha detallado la Policía, ha muerto en el lugar del ataque.

EuropaPress

