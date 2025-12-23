Vivienda publica convocatoria para seleccionar al comisariado de la XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura

La próxima edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU), que fijó su celebración para el otoño de 2026, tendrá como eje central la transformación del entorno construido mediante la calidad arquitectónica, la innovación y la sostenibilidad. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció la apertura del proceso para elegir al equipo que desempeñará el comisariado de la XIV edición, según informó el propio ministerio a través de una convocatoria publicada.

De acuerdo con los detalles difundidos por el Ministerio y consignados en la nota oficial reproducida por plataformas informativas, la edición número catorce de la BIAU se articulará bajo el lema “La arquitectura como política de cambio”. Este enfoque orientará tanto el programa académico como la propuesta de la sede, así como la relación con instituciones públicas y privadas y la posible colaboración con eventos, ferias o certámenes que se desarrollarán durante la realización de la bienal.

El medio ministerial detalló que el proceso de selección del comisariado se llevará a cabo en dos fases diferenciadas. La primera etapa, que permanecerá abierta hasta el 12 de febrero de 2026, convoca a equipos conformados por personas físicas o jurídicas interesadas. Se exige, entre los requisitos expuestos, que en la composición se incluya al menos un arquitecto residente y en activo profesionalmente en España y a otro profesional con idénticas condiciones en cualquier país iberoamericano.

El procedimiento estipulado prevé que un comité integrado por expertos en la materia revise las propuestas recibidas y seleccione un máximo de cinco que pasarán a la etapa siguiente. Estas propuestas finalistas se determinarán conforme a los criterios definidos en las bases de la convocatoria. La apertura de los sobres que identifican a los equipos seleccionados se llevará a cabo en un acto público y será transmitida en formato streaming, según especificó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en su comunicado.

Durante la segunda fase, abierta hasta el 16 de marzo de 2026, los equipos preseleccionados deberán presentar un proyecto de comisariado completo junto a toda la documentación exigida. Además, cada equipo será convocado para exponer su proyecto presencialmente ante los miembros del comité de expertos, según informó la dependencia dirigida por Isabel Rodríguez. El calendario de estas comparecencias se comunicará en fechas sucesivas.

El comité de expertos, encargado de supervisar todo este proceso, será responsable también de valorar las exposiciones y de seleccionar finalmente a la propuesta ganadora, siguiendo para ello los criterios que rigen desde la publicación de la convocatoria. Esta selección se considera relevante para establecer el marco conceptual y operativo de la próxima BIAU, consolidando un espacio donde la arquitectura se plantea como agente de transformación del entorno en clave de sostenibilidad y calidad urbanística.

Según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, uno de los objetivos de la bienal consiste en fomentar el vínculo entre instituciones públicas y privadas y en potenciar la colaboración con otros eventos, ferias y certámenes relevantes en el contexto arquitectónico. A través de estos vínculos, el evento busca ampliar su alcance y profundizar en el debate sobre la innovación aplicada a la arquitectura y el urbanismo en el ámbito iberoamericano.

La convocatoria publicada ofrece los detalles sobre plazos, requisitos para la formación de equipos y criterios de valoración, buscando garantizar un proceso transparente y competitivo. El departamento subraya el papel central del equipo comisarial en la definición de los aspectos clave del evento, entre ellos el enfoque conceptual que marcará la edición, la propuesta de la sede y el desarrollo de la programación de actividades.

El proceso abierto por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se inscribe en la estrategia del departamento de promover la arquitectura como una herramienta para el cambio social y ambiental, seleccionando proyectos que potencien la innovación y la sostenibilidad desde una perspectiva iberoamericana. La XIV BIAU, orientada a la participación de equipos con perfiles internacionales y perspectiva local, refuerza así su apuesta por la cooperación y la integración regional en el campo arquitectónico.