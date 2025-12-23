Agencias

Salen a la luz los motivos de la ruptura ¿definitiva? de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Este lunes saltaba la noticia de la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez después de poco más de un año de relación; y aunque en un primer momento se especuló con que la razón del fin de su historia de amor habría sido una presunta deslealtad del cantante de 'Viviendo deprisa' -después de que la actriz compartiese en sus redes sociales un storie con la cornamenta de un ciervo que eliminó poco después, y la canción 'La Perla' de Rosalía, en la que muchos vieron una indirecta al artista-, los motivos de su inesperada decisión tras sortear recientemente una crisis son muy diferentes.

Tal y como ha revelado en exclusiva la revista '¡Hola!', no hay terceras personas implicadas y su ruptura es muy reciente, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del 57 cumpleaños de Sanz todavía estaban juntos y los asistentes aseguran que se les veía tan enamorados como siempre.

El motivo, como desvela su entorno cercano, es tan sencillo como que ambos tienen "caracteres muy pasionales" y, aunque "están locos el uno por el otro" no es la primera vez que deciden tomarse un respiro en su relación. Y hasta ahora el amor siempre ha vencido y sus rupturas han terminado en reconciliaciones, por lo que quienes les conocen bien apuestan porque esta vez no será una excepción y pronto se dejarán ver juntos de nuevo presumiendo de su felicidad, aunque en estos momentos su separación sea un hecho.

Poniendo tierra de por medio, y tras dejar de seguir al cantante en Instagram -aunque él todavía sigue a la intérprete- Candela se ha ido a pasar las navidades a su tierra natal, Valencia, con su familia, mientras Alejandro celebrará Nochebuena con sus hijos.

