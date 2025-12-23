Agencias

Once detenidos por agredir a víctimas que encontraban en apps de citas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 personas, 10 de las cuales son menores y el restante de 18 años, que actuaban como banda criminal al presuntamente agredir y robar a víctimas con las cuales quedaban a través de aplicaciones de citas en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informan en un comunicado este martes.

Según ha podido confirmar Europa Press, la "mayoría" de las víctimas eran hombres homosexuales que encontraban en estas aplicaciones, a los que captaban con un perfil falso que pudiera llamar su atención.

La investigación se inició en marzo tras dos denuncias por estos hechos en Santa Coloma y los investigadores los relacionaron con otros sucedidos en Badalona (Barcelona), por lo que constataron un total de 9 agresiones, tres de las cuales no constaban denunciadas, ya que las víctimas no presentaban denuncia por posibles represalias.

Tras meses de seguimiento, los investigadores han constatado que los detenidos seguían el mismo patrón: captaban a víctimas mediante una app, quedaban en un lugar aislado, aparecían en grupo e intimidaban a las víctimas, para posteriormente robarles el móvil, tarjetas de crédito y hacer compras fraudulentas.

En mayo ya se produjeron tres arrestos y esta última fase culmina con 11 detenciones.

Además, se les aplica el agravante de odio y discriminación por el tipo de agresión que empleaban.

